5衛生督察涉串謀盜竊罐頭鮑魚等食品樣本　案押後至8.15再提訊

5名衞生督察涉濫用職權，沒有適當棄置檢測後未經使用，包括罐頭鮑魚、白松露醬、法式蟹湯、日本米及意粉等食物樣本，被廉署拘控他們串謀盜竊罪，案件今(20日)在西九龍法院提堂，5人暫時毋須答辯，辯方要求時間索取文件及提供法律意見，裁判官李志豪把案押後至8月15日再提訊，各被告均准繼續保釋。



5名被告：陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧，年齡介乎28至37歲，案發時隸屬食安中心風險管理科食物進╱出口組，他們被控一項串謀盜竊罪，指他們於2022年5月至2023年3月期間，串謀盜竊部份食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本。

5名衛生督察被控串謀盜竊，案件在西九龍法院提堂。(資料圖片)

食安中心禁止人員訂購過多食品樣本

根據食安中心規定，衞生督察應以公平合理的價格，購買隨機選擇的食品樣本作檢測，每款食品樣本所需份量大約1,000克。食安中心並禁止其人員蓄意訂購過多食品樣本，或挪用任何未用作檢測的食品樣本。檢測後未經使用的食品樣本，應適當棄置於垃圾收集站，並須作妥善記錄。

廉署早前透露，5名被告隸屬的小組，疑於2022年中及2023年初，就兩次食品輻射檢測，以公帑向五個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾88,000元。

案件編號：WKCC2693/2024