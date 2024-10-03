食安中心食物樣本失竊　衞生督察認偷芝士燉牛肉等食物　下月再訊

食環署轄下食物安全中心的衞生督察，涉嫌在訂購用作檢測的食物樣本時，故意多訂食物樣本，並攤分據為己用。5人早前被廉政公署拘控，其中一名衞生督察，今(3日)在西九龍法院認偷竊罪，他盜取的食物包括：意大利芝士、罐頭法式燉牛肉，及西班牙罐頭海鮮等，其餘4名被告暫未答辯。主任裁判官徐綺薇將案件押後至11月6日再訊，認罪的督察准繼續保釋。



被告劉承軒，35歲，食環署衞生督察，承認一項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。

被告劉承軒在西九龍法院承認盜竊罪。(資料圖片)

食安中心會對食物樣本作輻射檢測

控方案情指，食物環境衞生署(食環署)屬下的食安中心，負責確保在香港出售的食物安全和適宜食用。案發時，劉隸屬食安中心風險管理科食物進╱出口組的其中一個小組，工作包括對食品進行輻射檢測。

應購買合適份量的食物

根據食安中心規定，衞生督察應以公平合理的價格去購買合適份量隨機選擇的食品樣本進行檢測，中心禁止其人員蓄意訂購過多食品樣本，或挪用任何未用作檢測的食品樣本，而檢測後未經使用的樣本，須按程序棄置，並作妥善記錄。

廉署接獲投訴疑有人私下攤分剩餘食物

廉署早前接獲食安中心人員疑購買食品樣本的貪污投訴，遂展開調查，並發現本案5名被告涉在進行測試前，已計劃私下攤分剩餘的食品樣本。

劉認偷意大利芝士及西班牙罐頭海鮮

廉署人員其後在劉承軒的寓所檢獲多項未用作檢測的食品樣本，包括意大利芝士、罐頭法式燉牛肉，及西班牙罐頭海鮮等。劉承軒承認於2022年5月至2023年3月期間，偷取部分食安中心購買用以作檢測用的食品樣本。

另4被告暫未答辯

同案另外4名被告陳映姍、林曉君、余鳳珍及李俊禧，年齡介乎29至38歲，均為食環署衞生督察，同被控一項串謀盜竊罪名，4人今日應訊時沒有答辯。案件押後至11月6日再提訊。

案件編號：WKCC 2693/2024