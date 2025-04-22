姑丈涉非禮智障甥女　事主稱遭碰下體　辯方盤問又認讓姑丈吻肚腩

32歲有輕度智障的女子，指其同住的六旬姑丈以下體篤陰及摸胸，姑丈否認2項非禮罪，案件今（22日）在區域法院開審。X在錄影會面指其姑丈趁無人在家時，用下體觸其陰道令她感到疼痛，並指類似事發生過十多次，她稱不想認不許姑丈這樣做。惟她在辯方時，同意她曾叫姑丈吻她的肚腩和胸部。法官質疑事主有能力同意涉案行為，要求控方索取指示須否繼續檢控。



被告TCK，被控於2013年6月至2023年3月18日前，以及2023年3月18日在屯門某村屋非禮X。

承認事實指

被告TCK在區域法院受審。(黃浩謙攝)

，事主X有輕度智障，智商為77，中小學就讀特殊學校。案發時，與被告夫婦住在涉案村屋。被告在警誡下稱：「 我要搵律師。」

錄影會面稱性侵

X在錄影會面稱，2023年的性侵事件發生在她的房間內，當天只有X和被告在家。被告在房間內摸X的胸圍，X其後脫下衣服和胸圍，她指被告跪用下體碰X的下體令她痛楚，又指被告「好似BB咁錫」她，她不准亦不想。她翌日告知母親。至於另一次性侵，X未能說出具體日期，事發在被告的房間，她指被告摸她的胸部。

辯方盤問認叫被告吻肚腩

辯方盤問下，X承認3月18日當天是她約被告，被告應她要求入房，她應被告要求脫衣。X同意辯方所指，她當時說很喜歡別人親她的肚腩，並叫被告親她的肚腩和胸，又叫被告「好似BB仔飲奶咁」。X亦同意，她叫被告摸她的下體，她願意被摸。

官形容控方案情沉緊

控方確認X不是《精神健康條例》下，精神上無行為能力的人（MIP），但主張X在錄影會面表示過她「唔想」，以X的智力不能同意涉案的非禮行為。法官質疑，事主不是MIP代表她有能力同意涉案行為，其供詞亦指她要求被告摸她，要求控方索取指示須否繼續檢控，形容控方「隻船沉緊」。

案件編號：DCCC 282/2024