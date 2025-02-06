清潔工與中度智障女同事性交　發出喘氣聲被撞破　認罪囚26月

七旬清潔工認趁中度弱智女同事作整理時，在沒使用安全套下與她性交，惟被其他同事聽到他們的喘氣聲。清潔工被捕後，自揭過往亦曾非禮該女同事，包括被她摸下體而想性交，但因他未能進入狀態而作罷。他今(6日)在區域法院承認非法性交及非禮罪。法官林偉權斥被告見事主弱勢而佔其便宜，事後付她金錢，行為卑劣，判他入獄26個月。



被告杜亞容，79歲，清潔工，被控1項與精神上無行為能力的人非法性交及4項非禮罪，指他於2021年12月16日，在薄扶林道一個垃圾收集站，與精神上無行為能力的女子X非法性交；另於2020年5月至2021年12月16日期間，數度非禮X。

被告杜亞容在區域法院承認非法性交及非禮罪，被判囚26個月。

X失禁作清理時遇見被告

案情指，女子X於1977年出生，屬中度智障人士，案發時與被告於同一公司任清潔工人。2021年12月16日，X因大便失禁弄污長褲，她在垃圾站更衣處清理時見被告，被告突脫去二人的長褲，並在沒有使用安全套下與X性交，期並摸她的胸。

同事聽見喘氣聲揭發事件

然而一名同事聽見喘氣聲，望向垃圾站內木櫈，見X及被告赤裸，X即推開被告並說：「你好衰架。」同事見狀告知上司而揭發。上司3日後（19日）與X會面，X指被告有摸她右胸及「入咗少少」。X的醫療報告亦顯示其處女膜出現撕裂。

被告認有摸X臀及腰

被告在警誡下稱，他2021年11月起任清潔工人，與X認識相識約6年。案發當日X向他稱因大便失禁弄污衣物，並脫去長褲，又叫被告遞毛巾及另一長褲給她，便摸了X的臀及腰數秒，X回應稱：「契爺，唔好搞啦，我依家咁污糟點玩呀。」

自揭過往亦曾非禮X

被告又自揭曾在2020年5至8月在垃圾收集站摸X胸部。其中於2020年5月某日，X稱其背部痕癢，被告遂撫摸X的胸部數分鐘，又隔着衣服摸X的陰部。同年8月，被告再次捏X胸部，X並有摸被告下體，被告欲與X性交，惟無法勃起而停止。被告稱在該兩次事件後有向X提供數百元。

辯方代表求情指，被告37年前有同類案件，他在本案被捕後主動作出招認，亦無有對事主使用暴力或威嚇。

案件編號：DCCC1098/2022