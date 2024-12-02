道士謀殺案回顧｜假陽具驅邪非禮智障女母親袖手　死者大面積瘀傷

撰文：梁祖饒 郭顥添
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輕度智障女子吳恩宇，2019年9月被發現倒斃於西貢龍尾村的家中，她當時頭髮很短，幾乎整塊面都是瘀血。警方到場調查，發現吳所處的該村屋，內裏十分凌亂，並設有神壇，屋內有吳的父母，及一名自稱是茅山道士的男子張子材與和他的一名女信徒。張認曾拍打吳及向她灌酒，又「自爆」用假陽具為吳作法驅鬼，他指吳母吳馬如賡知情並有一同買假陽具。最後張被裁定謀殺及非禮罪成，被判囚終身，吳母亦被裁定協助及教唆非禮罪成，被判囚10年，是非禮罪的最高刑罰，兩人已就定罪及判刑提出上訴。
法官杜麗冰判刑時曾形容這是她遇過最殘忍的非禮案之一，事實上，審訊期間亦揭露了一些案件的細節，反映了吳在最後的歲月中，經常受到虐打，更有鄰居目睹她被人呼喝，神情悲傷，似曾哭過。

隱形香港・專頁｜邪教調查

死者媽媽、次被告吳馬如賡協助教唆非禮罪成，被判囚十年，為法定最高刑罰。（資料圖片／朱棨新攝）
道士謀殺非禮智障女判囚終身　01重返現場、訪信徒密友揭成魔過程道士謀殺案回顧｜假陽具驅邪非禮智障女母親袖手　死者大面積瘀傷

恩宇身上有80多處瘀傷

有輕度智障的女子吳恩宇，在2019年9月2日被發現倒斃在一間西貢龍尾村村屋睡房內的摺床上，臉部及身上滿布80多處瘀傷，無呼吸脈搏、背部有屍斑及旁邊牆上有刮痕及血漬，救護員到場時吳恩宇已經去世。到場調查的警員稱，在村屋內見到吳的屍體時，形容吳腫到似「豬頭」。法醫指恩宇身上有80多處瘀傷，死於頭部受傷、過量喝酒所引致的肺炎或併發症。

道士承認曾以蒼蠅拍、拖鞋向死者施襲

男被告張子材曾向警員透露，他是一名茅山道士，亦是註冊中醫，他指恩宇在2018年2至3月起經常自言自語，認為她有「邪靈上身」，故為她做法科，包括念經、寫符及燒衣紙「驅鬼」。自2019年3至4月起，即恩宇過身前約4至5個月，張見恩宇不聽話或出現邪靈時，他會用蒼蠅拍、拖鞋，甚至傘、傘骨及紙扇拍打她。

鄰居女傭見年輕女子傷心似曾哭泣

在吳家附近另一村屋工作的菲傭Shirley Bravo Nadal供稱，她自2018年起，經常見到1男4女出入村屋，包括一名手腳滿佈紋身的中年男子，她指該男子不算高但身型健碩，長髮並束馬尾，又經常染髮；另數名女子中有一名看似20多歲。她指該年輕女子初時長髮及肩，後來越剪越短。她自2019年夏天起，不時會聽到案發單位有男子憤怒叫聲，有次更目擊紋身男向年輕女子大叫。她憶述最後一次見到該年輕女子時，見她的手臂和臉上有瘀痕，看似十分虛弱，步伐非常緩慢，看上去十分傷心，像剛哭過。她後來得悉該單位有人離世，便推測是該名年輕女子。

張子材承認除用蒼蠅拍、拖鞋外，也曾用傘、傘骨、紙扇襲擊死者。警方搜集的證物包括死者曾坐過的木凳，旁邊也有襲擊死者的蒼蠅拍。（資料圖片／朱棨新攝）

張指恩宇與靈界有男女關係

張子材在與警方會面時，曾稱吳恩宇與靈界有男女關係，故才與恩宇的媽媽吳馬如賡在2019年8月，到旺角先達廣廣場購買假陽具。張其後在假陽具上寫符，再把假陽具插入恩宇的陰道「拉出同推入」驅邪，過程歷時約幾分鐘，恩宇當時已被張子材灌酒飲醉、神志不清，吳馬如賡及張子材的契女兼信徒張曦鐥亦在場。

恩宇不願起身　道士將其頭撼牆、灌酒

張子材又稱，他規定恩宇每天要早上9時起床，案發前一日，即9月1日早上，他叫恩宇起身不果。張便拍醒她及着她坐在房內的圓凳，又將她頭部撼牆，毆打其腹部及「冚過佢後枕」 有出血。張稱恩宇被襲後捲埋縮埋，發現她有偷酒飲，並灌她喝餘下的酒。至晚上十時，恩宇仍躺在地上。在凌晨三至四時，張子材與恩宇父親搬她到床上，形容恩宇「軟癩癩好似好重」。張子材其後在神壇詢問「祖師爺」擲聖筊，得知恩宇已仙遊，最終由吳父報警。

吳馬如賡在會面錄影上透露，她自2015年起全職照顧吳恩宇，2014年經一名舊同事介紹而到張的醫館看病，從而認識張。吳馬後來開始跟張學習術數，並成為張的弟子。吳母其後因兒子欠債，輾轉下與張子材及張曦鐥合租案發的西貢龍尾村整幢村屋。

有輕度智障的吳恩宇在2019年9月2日被揭發倒斃在西貢龍尾村村屋。（資料圖片／香港01記者攝）

前額70%面積為瘀血　陪審團首日見證物相感驚嚇

吳母承認見過張子材用拖鞋及蒼蠅拍打女兒，指張解釋是：「拍返唔好嘅嘢出嚟。」好似刮痧一樣。吳馬稱女兒起初有叫喊，但後來已無甚反應。吳母續引述張子材指，其女兒與「陰人」性交，故要用假陽具破了她的處女膜「驅邪」。吳馬當時站在門口不敢看，最終由張子材親自動手。

法醫傅家聰作供稱，吳恩宇約在9月2日凌晨1時半去世，傷痕於前一至兩日造成，面部大面積受傷，是有力度碰撞造成的，認為恩宇死於頭部受傷及過量喝酒所引致的肺炎或併發症。

法醫亦指她前額有約七成面積是瘀血，手腳亦有多處新舊瘀傷，相信她生前非常痛楚。有陪審團首日觀看證物相時露出驚嚇面容。

政府化驗師作供稱，只在事主房間找到事主血漬，大部份位於圓凳旁的牆壁。他分析後認為血漬不是「撞擊噴濺」，無迹象證明事主死前受到多次擊打。

道士張子材在案發後被警方帶回案發村屋重組案情。（資料圖片／香港01記者攝）

黃大仙祠監院：神壇擺設亂七八糟　屬邪教

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝，在夏威夷大學取得與道教有關的榮譽博士學位，並在香港理工大學任職客席講師，教授中國文化及道教。他以控方專家身份證人作供，稱茅山是道教其中一個分支，正統道教不能接觸異性身體，作法也只能在廟內或嚴肅場所，不會在家中作法，更不會透過「性方法」或暴力來做法事，故此他不承認張子材是有信仰的道士。

李耀輝看過張子材的神壇照片後，稱相中有道教神像，但擺設亂七八糟，認為他是裝神騙鬼、屬於邪教。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝以專家身份證人作供，稱張子材是裝神騙鬼、屬於邪教。（資料圖片 / 劉安琪攝）

控方：動機是驅魔　但有意圖侵犯事主

控方外聘大律師王興偉稱，張子材聲稱為「驅魔」，以假陽具抽插吳恩宇下體，不清楚他的宗教儀式，但他的作為就是邪惡。王興偉再強調「動機」與「意圖」有別，張子材的動機是驅魔

但他是有意圖侵犯事主，同時他亦質疑「驅魔」之說，有時襲擊事主只是她不願起床 ，未提及當時有撞邪。

王興偉表示，酒精中毒與張子材灌酒有關，受虐時間與死者感染時間脗合。他認為張子材有意圖侵犯，並嚴重傷害事主致死。王稱次被告事主母親知悉非禮行為，亦知死者神志不清，形容事主母親遭邪教儀式迷惑，死者母親屬協助及教唆非禮。

▼ 2019年 西貢龍尾村案發村屋 ▼

智障女吳恩宇在2019年9月2日被揭發倒斃在西貢龍尾村村屋，道士張子材被控謀殺及非禮罪成，判囚終身。（資料圖片 / 香港01記者攝）
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辯方：屬嚴重疏忽誤殺　不知灌酒份量

辯方大律師Trevor Beel則稱，張子材的襲擊行為屬非法，但證據只足以指他「嚴重疏忽誤殺」。Beel指張只是未有妥善履行照顧責任，並引述法醫專家稱若事主獲得治療，死亡是可以避免，更質疑控方不清楚張的灌酒份量，瘀傷亦非致死原因。

辯方亦稱事主母親僅觀看破處儀式，不涉任何參與，只是做對女兒最好的事情，盼裁定教唆非禮罪不成立。

陪審團退庭商議五小時後，一致裁定張子材謀殺及非禮罪成，死者母協助及教唆非禮罪成。張子材聞裁決時神情平靜，不時仰頭望向法官。

道士張子材因在2019年謀殺及非禮智障女子罪成，2024年10月被判終身監禁。張子材不滿判決正申請上訴。

法官：任法官以來最惡劣的非禮案情之一

法官杜麗冰判刑時曾稱，這是她在從事法律工作以來，遇過最嚴重的一宗非禮案件之一，直言難以想像一名媽媽可以這樣對待自己的女兒。然而女被告在求情時仍稱，她確信女兒需要這樣的治療。女被告對張的信任或超乎一般人所理解，而張作為一名中醫師，卻能令眾多弟子對他的無限信任，亦是令人耐人尋味。

法官杜麗冰就張子材的非禮罪判處最高刑罰十年監禁，謀殺罪判處終身監禁；吳馬如賡教唆非禮罪判處最高刑罰十年監禁。張子材及吳馬如賡不滿判決，兩人在10月25日提出定罪及刑罰上訴。根據司法機構網頁，案件尚未有聆訊日期。

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