粉嶺一間美容院結業未獲同意轉讓客戶資料 私隱公署︰接1宗查詢
撰文：歐陽德浩
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粉嶺屋邨美容院「雅典娜美容纖體中心」上月中無預警結業，疑未徵得客戶同意，便擅自將客戶個人資料連同剩餘套票，轉移至其他美容院，涉款至少10萬元，包括70歲長者的零用錢。
私隱專員公署今日（22日）回應指，已收到該美容院的初步回覆，正跟進事件。目前已接獲一宗查詢，無接獲投訴。
涉款至少10萬元 包括70歲長者零用錢
粉嶺「雅典娜美容纖體中心」上月中無預警結業，有傳媒報道稱，該美容院疑未徵得客戶同意，便擅自將客戶個人資料連同剩餘套票，轉移至其他美容院。
多名購買套票的市民接獲該美容院告知，要轉至3間其他集團的美容院繼續療程，其後要求退款不果，涉款至少10萬元，包括70歲長者的零用錢。
私隱專員公署︰無接獲投訴
私隱專員公署周二（22日）回應指，已在4月1日主動展開循規審查，兩度去信相關機構，已收到其初步回覆，正跟進事件。目前已接獲一宗查詢，無接獲投訴。
私隱專員公署提醒，如任何市民懷疑個人資料私隱受到侵犯，又能提供表面證據，可向私隱專員公署作出投訴或查詢。
電話︰2827 2827
電郵︰complaints@pcpd.org.hk、communications@pcpd.org.hk
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