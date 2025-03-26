醫管局稱$1萬元封頂須病人自行申請　消息：涉私隱較難自動豁免

【急症室收費／公立醫院／專科門診】醫管局昨日（25日）公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革詳情，其中提出全年收費上限一萬元的封頂機制（自費藥械則不計算在內）到底如何操作，引起社會極大關注。醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅今日（26日)表示，一萬元封頂機制須由病者自行申請，當局將考慮會否設立網上申請，但絕對不涉及醫務社工操作，換言之不會存在審查，只要申請便可獲批。



不過，有關注病者人權益組織憂慮，若要靠病者自行計算全年醫療費用及申請封頂，恐令他們感到麻煩；亦不解既然「封頂」屬全民受惠，為何仍須由病人主動提出申請。有立法會議員亦認為，雖然推出封頂措施惠民，但擔心部份病人或不記得提交申請，最終受惠人數可能不多。



據消息指，有關封頂機制要由病者申請，主要是涉及私隱問題，儘管醫管局系統存有全部病者的病歷及付費紀錄，但不代表可以「自動使用」該些資料，技術上需經病者同意，所以需要病者填寫表格申請。至於日後會否簡化操作程序，例如系統能否自動識別「夠一萬蚊就封頂」，當局將會研究考慮。

醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(夏家朗攝）

公營醫療服務新收費一覽。（任葆穎攝）

病人需自行計算醫療總費用

現時公立醫院病者，只要在手機下載HA GO應用程式，便可翻查過去12個月的住院及門診等醫療付費紀錄，但現時僅顯示逐項付費，即使在同一天曾支付藥費、住院費，每一筆費用都是單獨顯示，若想知道過去12個月的醫療總費用，便要由病者自行計算總數。至於日後是否要由病者自行「計住數」去申請封頂豁免，當局則暫未交代詳情。

病人組織：倡簡化程序讓病人受惠

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則認為，既然不同經濟狀況的病人皆受惠於一萬元封頂機制，不解為何仍須由病人主動提出申請，期望政府解釋執行細節。（資料圖片／黃浩謙攝）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，既然不同經濟狀況的病人皆受惠於一萬元封頂機制，不解為何仍須由病人主動提出申請，期望政府解釋執行細節。他認為，醫管局技術上應可計算病人的醫療費用，以及在超出一萬元後作自動轄免，相信有助減輕行政成本，病人亦毋須「下下計住條數」。

香港病人政策連線主席林志釉稱，若醫管局設系統紀錄病人的全年醫療開支，相信會便利病人。（資料圖片）

香港病人政策連線主席林志釉則稱，若醫管局設系統紀錄病人的全年醫療開支，相信會便利病人。他形容，使用封頂機制的病人通常是醫院「常客」，「（健康）唔會好得去邊」，若僅靠病人自行統計，令他們既感麻煩，又有落差，「冇理由要病人自己攞住一疊單去申請，如果唔見咗啲單、又漏咗咁點？」

醫院管理局擬由2026年1月1日起調整急症室收費，除了危殆及危急病者免費，其餘一律收400元。(夏家朗攝）

陳凱欣憂大多病者未必記得申請 倡當局主動提醒封頂

立法會議員陳凱欣亦估計，醫管局的系統會保存病人的病歷紀錄，相信亦會有病者的付費資料。若要病人自行申請封頂，她形容病人需要「心水清」記住毎次醫療開支，擔心大部份病人未必記得要申請，最終受惠人數可能不多。

陳凱欣指出，明年起每日住院的新收費為300元，估計成功申請一萬元封頂機制的主要是長期住院的病人；至於其他病人，舉例輪候專科的病人未必會經常覆診，或未能受惠。

陳凱欣認為，醫管局有責任在病人的全年醫療費達到接近一萬元時，主動提醒他們申請封頂機制，否則病人可能會會忘記申請，「變相即使有呢個政策，都好似無用咁。」

社協倡新增5,000元封頂界線

醫管局公布涉及公立醫院收費的公營醫療服務改革，除了符合豁免收費資格的病人外，並不會按病人的資產或經濟背景分等級收費，這方面亦惹起社會疑慮，恐低收入的基層病人是沉重負擔。社協彭鴻昌表示，一萬元的封頂機制不利於中下夾心階層的長期病患者，對其構成很大經濟負擔，並建議政府新增一條以5,000元封頂的界線，但審批上更嚴謹，從而精準地協助更多有需要的病人。

病人組織質疑封頂機制或違共付原則

林志釉則認為，一萬元封頂機制或違背「能者共付原則」，舉例部份有經濟能力的病人即使願意支付較高醫療費，但同因封頂機制而毋須支付，「（政府）話收返多咗嘅錢去醫療改革，點解（對佢哋）又要有一萬元上限呢？」

醫院管理局擬由2026年1月1日起將公立醫院的各項服務增加收費，並設有一萬元封頂機制，但病人須自行申請。(夏家朗攝）

醫院管理局擬由2026年1月1日起將公立醫院的各項服務增加收費，並設有一萬元封頂機制，但病人須自行申請。(夏家朗攝）

醫院管理局擬由2026年1月1日起將公立醫院的各項服務增加收費，並設有一萬元封頂機制，但病人須自行申請。(夏家朗攝）