金價高位｜中環金行現人龍　老闆日收數千萬元黃金：飯都唔得閒食

【金價／中美貿易戰／特朗普關稅政策】受關稅戰影響，避險資金持續湧入黃金市場，現貨黃金昨日（22日）「破頂」升穿每盎士3,500美元，到今日（23日）稍為回落。一連兩日有市民到金鋪放售黃金，其中以買入價高於連鎖金店而聞名的中環忠記，下午門外持續有人龍，一度有20人排隊。老闆鍾先生表示近兩日「忙到飯都唔得閒食」，每日收購價值幾千萬元的黃金，最貴是一隻重達3公斤、超過200萬元的金兔。



金價近日一度處位歷史高位，中環忠記今日下午門外持續有人龍。（林遠航攝）

金價近日一度處位歷史高位，中環忠記今日下午門外持續有人龍。（林遠航攝）

中環忠記老闆鍾先生表示，近兩天收購一隻重達3公斤的金兔，價值200多萬港元。（林遠航攝）

門外一度20人排隊 排隊至離開需1小時

位於中環的金行忠記近日人流急增，皆因金價昨日再創新高，一度突破每盎士3,500美元（折合約2.7萬港元），每兩計突破三萬港元，吸引市民放售黃金。金店門外今日下午持續有人龍，最高峰一度超過20人排隊，由排隊到離開金店至少要1小時。

該店今日下午的買入價為每兩黃金30,400至30,600港元左右，較香港某連鎖金店高約1%。

中環忠記老闆表示近日「忙到飯都唔得閒食」。（林遠航攝）

中環「忠記」老闆鍾先生表示，這兩日「忠記」每日都收了數千萬元的黃金，至於最大的一件是一隻重達三公斤的金兔，價值200多萬。（林遠航攝）

老闆：近日每日收幾千萬元黃金

老闆鍾先生形容這幾天門外人山人海，人流較平日多超過一半：「呢幾日忙到不得了…… 9點幾到5點幾，全日揸住枝筆係咁寫，飯都唔得閒食。」一連兩天，忠記每日各收購價值數千萬元黃金，主要是首飾。最重的一件是一隻達3公斤的金兔，價值200多萬。

鍾先生說，大部分到訪忠記的是普通市民、當鋪、行家等放售黃金，亦有約半成顧客是入貨買金粒、金條等。對於是否看好金市，鍾先生表示「我就唔理佢，我無睇依啲嘢」，隨後又「耍手擰頭」說不希望再有更多生意，「唔好嚟咁多人好喇，嚟得多煩啊」。

同區另一金店已耗盡現金

位於忠記旁邊的金店海聯，其負責人表示適逢早前是假期，加上金價破頂，近兩日的確積聚了不少人放售金器，又指店內現金已耗盡。