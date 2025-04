金價再獲大行唱好　摩通料明年可見4000美元　新加坡銀行升目標價

金價於2025年屢創新高,更於周二(22日)一度攻破每盎司3,500美元大關,其後回落並處於3,400美元以下。由於投資者避險情緒高企,成為金價上揚動力。大行亦紛紛看好金價前景,摩根大通更預期金價在明年將突破4,000美元關口。



該行表示美國關稅上調和中美貿易戰持續,令經濟衰退的可能性增加,預計明年金價將突破4,000美元的關口。

摩通預計,到2025年第四季度,金價將達到平均3,675美元,到2026年第二季度,將突破4,000美元。若需求超出預期,可能會提前達到上述預測。

摩通指出,投資者和央行的黃金需求持續強勁,今年平均每季淨需求約為710噸,令到該行預測明年金價將達到4,000美元。

另一大行高盛早前將今年底金價的預測目標,由3,300美元上調至3,500美元。在極端情景下,金價於年底可能會接近4,500美元。至於熊市情景,央行需求意外下降仍是最大的基本風險。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo