金價再獲大行唱好　摩通料明年可見4000美元　新加坡銀行升目標價

金價於2025年屢創新高，更於周二（22日）一度攻破每盎司3,500美元大關，其後回落並處於3,400美元以下。由於投資者避險情緒高企，成為金價上揚動力。大行亦紛紛看好金價前景，摩根大通更預期金價在明年將突破4,000美元關口。



該行表示美國關稅上調和中美貿易戰持續，令經濟衰退的可能性增加，預計明年金價將突破4,000美元的關口。

摩通預計，到2025年第四季度，金價將達到平均3,675美元，到2026年第二季度，將突破4,000美元。若需求超出預期，可能會提前達到上述預測。

摩通料今年投資者及央行對黃金需求強勁

摩通指出，投資者和央行的黃金需求持續強勁，今年平均每季淨需求約為710噸，令到該行預測明年金價將達到4,000美元。

另一大行高盛早前將今年底金價的預測目標，由3,300美元上調至3,500美元。在極端情景下，金價於年底可能會接近4,500美元。至於熊市情景，央行需求意外下降仍是最大的基本風險。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

新加坡銀行同樣唱好金價前景。該行外匯策略師沈茂雄指出，金價自年初以來累計上漲逾三成，強勁升勢反映市場難覓能替代美元的主要貨幣。同時，美國國債傳統避險功能減弱，亦進一步推高金價。

他又指出近期美元跌勢加劇，並可能因市場擔心聯儲局獨立性受損而進一步下滑。特朗普政府的經濟及外交政策觸發結構性憂慮，動搖市場對美國作為穩定投資基地的信心。在長債息率抽升、股市回調與匯價走軟三重因素影響下，向美元釋出極為負面的訊號。

沈茂雄表示對美元前景進一步看淡，並將12個月黃金目標價從每盎司3,400美元上調至3,900美元。同時將歐元兌美元12個月目標價從1.17上調至1.23，美元兌日圓則由139下調至132。該行對人民幣前景保持謹慎，但仍預期人民幣不會顯著貶值。