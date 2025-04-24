金價飆賣金須知　佣金、火耗要計清　沒單據、非原店品影響回收價

受關稅戰影響，避險資金持續湧入黃金市場，國際金價持續攀升，本地金價一度突破每兩逾3萬元，吸引不少市民趁高位沽金套現。《香港01》整合金舖、老字號收金店及用家報告，發現沽金門路及隱藏收費大有講究，下文一文看清。



受關稅戰影響，避險資金持續湧入黃金市場，國際金價持續攀升。（資料圖片）

金價香港｜賣金須知｜佣金如何計？

．金舖買入價如沒有特別列明，一般會包括2%不等的佣金在內，扣減後，才是為回收實價，即「首飾重量×當日買入價×（100%-2%）」。



金價香港｜賣金須知｜火耗費、火耗是甚麼？

．火耗費即熔金費用，就飾金的純度差異，如銜接鎖扣等非足金等，扣減亦各有不同。



．多間連鎖金舖一般如在其商號所賣出的飾金，如返回該店沽出，均不收火耗。



．如為其他金舖所出製的飾金，則需查看實物，通過折損、成色等因素，再確認火耗費。



．亦有部份金舖只接收自家所售出的金飾，不接受其他金行金飾回收。



金價近日一度處位歷史高位，中環忠記周三（24日）下午門外持續有人龍。（資料圖片/林遠航攝）

金價香港｜賣金須知｜沒單據收不收？

．如無買入時單據一般亦可沽出，但買賣雙方協商完成後會先行「火銷」檢驗，顧客需要簽訂同意書，若因純度有差，將不會負責因檢驗操作所致的飾物變形。

金價香港｜賣金須知｜可以收現金嗎？

．大部份金行均提供現金、支票兩種支付方式。一般較細金額，可選擇任何一種支付方式，但若金額較大，店鋪往往只能提供支票。

．以早前向謝瑞麟分店查詢為例，千多元以下可直付現金；周生生分店稱，約為2萬元以下交易額可付現金，2萬元以上則需開支票。

受關稅戰影響，避險資金持續湧入黃金市場，國際金價持續攀升。（資料圖片）