行車路涉水綫字樣曝光｜柴灣道迴旋處塗紅字警示　另4個試點一覽

雨季將至，政府早前公布於5個2023年出現嚴重水浸的行車路段中，推行涉水綫系統試驗計劃。5個試點之一的柴灣道迴旋處一帶道路，近日已率先塗上多個紅色的「WADING LINE」和「涉水綫」字樣道路標記。



柴灣道近青年廣場位置，路面已漆上紅色涉水綫道路標記。（Charley Yeung@柴灣人柴灣事FB）

柴灣道迴旋處已塗上多個紅色「WADING LINE」和「涉水綫」字樣道路標記的位置包括柴灣道環翠商場、柴灣道新翠商場、環翠道青年廣場、東區走廊怡盛里臨時休憩處對開。這些位置旁邊欄杆亦已裝有水位標尺。

積水觸及或淹沒涉水綫表示前方道路最低點積水深度已達0.3米或以上

除路面會漆有紅色波浪綫及涉水綫字樣，及設水位標尺外，行車道旁亦會豎立標誌牌。當積水觸及或淹沒涉水綫時，表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上。當局表示，當積水深度達至0.3米時，有關道路會有臨時交通指示防止車輛駛入水浸路段；已進入低窪路段的車輛應在涉水綫前停車。

柴灣道近青年廣場位置，路面已漆上紅色涉水綫道路標記。（Charley Yeung@柴灣人柴灣事FB）

除柴灣道迴旋處，另外4個試點包括黃大仙龍翔道近黃大仙廣場、觀塘道附近翠屏道西行線、何文田站對面漆咸道北及大埔墟南運路鐵路橋底。

涉水綫系統試驗計劃5個試點

涉水綫警示標記設置工程預期5月中旬完成

路政署指，涉水綫警示標記設置工程預期5月中旬完成。渠務署則指，將於試點路段的最低點設置水位監測設備「內澇監測器」，收集實時水位數據。當內澇監測器感測到路面積水水位達預警水平，監測系統會即時通報相關政府部門。