行車路涉水綫｜黃大仙龍翔道等5水浸高危位試行　積水0.3米應停駛

極端天氣愈加頻密，下暴雨引致行車路段水浸的機會增加。雨季將至，政府今日（11日）公布將於5個2023年出現嚴重水浸的行車路段中，推行涉水綫系統試驗計劃，包括柴灣道迴旋處、黃大仙龍翔道近黃大仙廣場、觀塘道附近翠屏道西行線、何文田站對面漆咸道北及大埔墟南運路鐵路橋底，以減少車輛因水浸損壞而無法行駛的風險。



2020年龍翔道曾出現水浸，多輛車死火，包括平治及的士，消防救出被困人士。（資料圖片 / 劉定安攝）

漆有紅色波浪綫及涉水綫字樣 積水觸及涉水綫即最低點水深已達0.3米

當局會在低窪行車路段設立涉水綫系統的警示標記，包括路面漆有紅色波浪綫及涉水綫字樣，旁邊有水位標尺，而行車道旁會豎立標誌牌。當積水觸及或淹沒涉水綫時，表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上。

4月進行工程 5試點將實施臨時交通安排

路政署將於4月下旬開始陸續於試點路段進行涉水綫警示標記設置工程，相關路段將分階段實施臨時交通安排，有關工作預期5月中旬完成。

另外，渠務署將於試點路段的最低點設置水位監測設備「內澇監測器」，收集實時水位數據。當內澇監測器感測到路面積水水位達預警水平，監測系統會即時通報相關政府部門。

積水深達0.3米時現場會有臨時交通指示防止車輛駛入水浸路段

渠務署和路政署收到通報後，將派遣應變隊伍檢查及清理淤塞渠道，以減低水浸風險。當積水深度達至0.3米時，現場會有臨時交通指示防止車輛駛入水浸路段，運輸署亦會因應交通安排發放相關消息，有需要時警察會到場協助。

圖為設於試點路段最低點的水位監測設備「內澇監測器」。（政府新聞處提供相片）

政府提醒，倘若車輛在實施臨時交通指示前已進入低窪路段，駕駛者應在涉水綫前停車，避免進入水浸路段，同時亮起車輛危險警告燈，並按現場指示駕車離開臨時封閉路段。

▼2020年黑雨水浸狀況▼

