行車路涉水綫｜何解到死火水位始封路？政府：過早封路或造成擾民

前年九月的五百年「世紀一遇」暴兩，揭示了本港低窪地區面對極端天氣時的水浸風險。雨季快將來到，政府本月底起會在柴灣道、龍翔道、翠屏道等五個地點，增設涉水綫系統，建議司機當見到路面涉水線被淹沒時，代表水位已達死氣喉或電池高度的0.3米，應立即停車，避免死火。警方屆時亦會派員到場封路，防止車輛進入相關路段。



被問到為何當局要到水位達到0.3米才派員封路，而非更早，政府發言人表示，若提早封路，會對市民不便，又強調駕駛人士只需留意紅色的波浪型涉水綫有否被淹沒即可。至於為何要用地面上的綫來標示、會否擔心被水淹沒後司機會無法看見，發言人僅表示，做法是參考了其他地區的經驗，又指在涉水線前數十米會有標示牌作提醒。



前年九月五百年「世紀一遇」暴兩，黃大仙龍翔道曾嚴重水浸，有車輛在水中死火。（資料圖片／歐嘉樂攝)

涉水綫系統分為四個部分，其中行車道路面前會有紅色波浪涉水綫及「WADING LINE 涉水綫」字樣，當積水觸及或淹沒涉水綫時，代表前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上，同時會設最高1.1米的水位標呎，並會涉設藍色「前方涉水綫」的標誌牌。

涉水綫系統試驗計劃5個試點

0.3米水深已可觸碰到汽車死氣喉及電動車的電池

當局指，0.3米水深，已可觸碰到汽車死氣喉及電動車的電池，故建議駕駛者當見到路面的波浪線被淹沒時，應在綫前停車，避免進入水浸路段，同時亮起車輛危險警告燈，並按「現場指示」駕車離開臨時封閉路段。

圖為設於試點路段最低點的水位監測設備「內澇監測器」。（政府新聞處提供相片）

水位達0.1米 部門半小時內派員清理淤塞渠道

至於「現場指示」何時及如何發出，則要依靠系統另一部分的「內澇感應器」。該感應器最高可以感應到5米水深，當感測到路面積水水位達0.1米預警水平，監測系統會即時通報渠務署、路政署等部門，於15至30分鐘內派員檢查及清理淤塞渠道，以減低水浸風險。當積水深度達至0.3米時，警方會在路段前的路口封路，防止車輛駛入水浸路段，運輸署亦會透過電台、社交媒體及「出行易」發放消息。

過早封路或擾民

被問到為何要到水位達到0.3米的「警戒高度」才派員封路，而非更早，政府發言人指，0.3米以下的水位，相對安全，舉例指若在0.2米已封路，會對市民不便，強調駕駛人士只需留意紅色的波浪型涉水綫有否被淹沒即可，若水位到了0.3米仍要進入，要自行承擔風險。

至於為何要用地面上的綫來標示、會否擔心被水淹沒後司機會無法看見，發言人表示，參考澳門、深圳等地經驗，相信前方若有大水氹，駕駛人士可清楚看見，稱「睇唔睇到紅線都不是唯一最關鍵嘅點」，又指涉水線前40至100米亦會有標示牌作提醒。

已進行超過120項跟進工作 從根本改善水浸問題

被問到有何措施從根本改善水浸問題，發言人指，當局已檢視過試點的水浸成因，主要涉及泥沙、樹葉及樹枝隨雨水衝到排水管，造成搗塞，系統正正可以幫助識別上述情況，又指自2023年9月的特大暴雨後，渠務處在全港已做了超過120項跟進工作，舉例指柴灣道迴旋處已進行了20多項小型工程，包括改善了進水口、加設集水溝、在附近加設排水泵等。

五個試點工程費用70萬 沒訂KPI

當局指，五個試點的工程費用總共70萬元，又指計劃屬試驗性質，因此未有設定績效指標（KPI）。

▼2020年黑雨水浸狀況▼



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汽車會會長李耀培對新措施表示歡迎，但認為可以加強預警措施。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，今次政府推出涉水綫系統未有諮詢汽車會意見，但對有新措施應對水浸表示歡迎。提到0.3米警戒線，他又認為是合適高度，是一般私家車地台位置高度，若高於地台，會有死火風險。

李耀培倡利用路面顯示屏預早通知 加大預警成效

不過，李耀培認為，當局在通報上除了透過電台，可以再做更多，強調措施的目的是要為司機做預警，而非讓司機抵達水浸位置才得悉，又認為當局只用一條路面上的綫作通知，不乎合智能化大趨勢，建議當局可以利用各區路面顯示屏，預早一段時間如15分鐘，通知司機有道路可能出現水浸，加大預警的成效。