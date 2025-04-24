控煙｜學界樂見修例　對不禁管有煙機有保留：無理由禁子彈唔禁槍

政府擬向立法會提交「控煙十招」修訂條例草案，包括禁止在公共場所管有電子煙彈等。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（24日）受訪時稱，市面上的吸食情況仍然猖獗，電子煙受年輕人歡迎，樂見政府修例控煙，又稱研究向教職員提供指引和培訓，在校園配合政府的控煙政策。



津貼中學議會主席李伊瑩表示，如果學生被發現𢹂帶電子煙到學校，一般會被教師沒收，並需見家長。她說學校規例明確禁煙，但即使學生觸犯校規，學校的最大目的是教化，又指希望做到「訓輔合一」，引導學生重回正軌，而非僅僅懲罰。



資助小學校長會名譽主席張勇邦（左）及津貼中學議會主席李伊瑩（右）表示，學界樂見政府修例控煙。（夏家朗攝）

張勇邦：吸另類煙草產品仍然猖獗 李伊瑩：電子煙受年輕人歡迎

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，雖然政府2022年起禁售和禁進口電子煙等另類煙草產品，但市面上的吸食情況仍然猖獗，估計因電子煙有不同口味，令年輕人覺得較為時尚。

津貼中學議會主席李伊瑩補充，電子煙有不同包裝款色，外型設計與日常生活用品相似，且不容易沾上傳統煙的臭味，因此受年輕人歡迎。

他們指，學界近乎一致同意政府提出的「控煙十招」修例，因為電子煙等屬新興產品，可能含未知的有害物質成份，而電子煙等另類產品主攻年輕人市場，故樂見政府加強規管，營造健康社會，亦減輕醫療負擔。

資助小學校長會名譽主席張勇邦（左）及津貼中學議會主席李伊瑩（右）表示，學界樂見政府修例控煙。（夏家朗攝）

當局擬禁電子煙彈不禁管有煙機 學校恐出現執行困難

早前消息透露，「控煙十招」其中一項是將禁煙區擴大至學校等指定出入口3米範圍內排隊區。張勇邦認為規管成效有限，稱「校門出面吹兩下就到（3米）」，又擔心會影響在校門外接送放學的家長，他期望範圍會逐步擴展，並配合禁煙教育宣傳。

對於消息指政府禁止在公共場所管有電子煙彈，但無提及禁止管有煙機，張勇邦坦言校方可能出現執行上的困難，「如果佢吊住個煙機當係吊飾，大搖大擺入嚟，咁我哋勸唔勸止佢好呢？因為佢個煙機無煙彈喎。」他期望當局有序地加強規管，形容「無理由禁（子）彈唔禁槍」。

李伊瑩稱，如果學生被發現𢹂帶電子煙到學校，一般會被老師沒收，並需見家長。（夏家朗攝）

學生被發現帶電子煙回校 需見家長

李伊瑩稱，如果學生被發現𢹂帶電子煙到學校，一般會被教師沒收，並需見家長。她說學校的規例明確禁煙，但即使學生觸犯校規，學校的最大目的是教化，她說希望做到「訓輔合一」，引導學生重回正軌，而非僅僅懲罰。她亦鼓勵有吸煙習慣的學生有需要時可向校方求助。

他們表示，修定條例草案通過後，不排除學校會向教職員提供指引，以配合控煙政策，又會研究提供教師培訓，以處理青少年的吸煙問題。