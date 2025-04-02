控煙不禁電子煙煙機、薄荷煙？　湯修齊理解要循序漸進　將續倡議

【控煙／禁煙／煙稅／薄荷煙／加味煙／電子煙／加熱煙／水煙】消息指，政府計劃月底將「控煙十招」短期措施條例草案交上立法會，不過，與當初提出的十招比較，作出了讓步，原本禁止加味煙中包括薄荷煙，今次不在受禁行列；原本提出禁止以任何形式管有另類煙產品則變為只涵蓋煙彈，禁止管有煙機則未有時間表。



過去多次提出希望政府全面禁止另類煙的吸煙與健康委員會主席湯修齊指，委員會歡迎一次過推出控煙十招，認為此舉展現政府對控煙決心，又指理解政府要以循序漸進方式處理加味煙及另類煙的問題，委員會將繼續倡議，期望政府在明年開始檢討禁煙機和禁薄荷煙。



控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

消息指，政府最快本月底向立法會提交有關控煙的修訂條例草案。原本一度傳出將「斬件上」的「控煙十招」，全數納入草案當中，包括擴大禁煙區至醫院、院舍、學校等指定出入口3米範圍、攜帶超出許可上限數量香煙入境的定額罰款，由現時2,000元增至5,000元。

不過，去年提出的「控煙十招」中，有一招是禁止加味煙，當中除了果味煙，亦包括薄荷煙，今次不在受禁行列。原本「十招」亦提出禁止以任何形式管有另類煙產品，消息指條草案只禁煙彈，禁止管有煙機則未有時間表。

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，委員會歡迎政府將「控煙十招」短期措施全部交上立法會。(資料圖片)

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，委員會歡迎政府將「控煙十招」短期措施全部交上立法會，又稱過往政府推出禁煙措施，都是逐招推出，十次齊推屬前所未有，認為有助降低吸煙率，是政府展現控煙決心的表現。

湯修齊過去在公眾場合多表明，中、小學生吸食太空油的情況十分嚴重，認為只禁電子煙煙彈不足夠，希望政府連電子煙器具一併禁止管有及使用。被問到今次如何看政府「讓步」，湯修齊指理解政府在推行新政策之時，一定會聽取和綜合社會各界不同意見，及通常都是以「循序漸進」及「試點」方式推行。他又指，委員會將繼續倡議政府，為禁煙機和禁薄荷煙定下時間表，期望政府可以於2026年開始檢視有關措施。

政府去年提出「控煙十招」短期措施，消息指，政府目標月底向立法會提交修例草案。(資料圖片)

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至於政府去年提出中、長期控煙措施，包括禁火車頭行為、透過逐步提高最低合法購買煙草年齡達致「無煙世代」，湯修齊指委員會期望政府2026年可以一併開展檢討。

被問到會否擔心推出十招後，會令市民購買私煙情況更盛行以及影響稅收，湯修齊強調，控煙是公共衞生問題而非公共財政問題，又指市民減少吸煙，同樣有助減輕醫療系統的壓力。