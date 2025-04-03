醫衞局反駁控煙破壞遊客觀感論　強調電子煙與煙機非「減害」產品

【控煙／禁煙／煙稅／薄荷煙／加味煙／電子煙／加熱煙／水煙】消息指政府本月底向立法會提交修例草案，將分階段推出「控煙十招」，最快明年禁止在公共場吸食電子煙及禁止吸食非薄荷煙。



醫務衞生局今晚（3日）發稿回應有關控煙政策的失實報道，反駁控煙政策會破壞遊客觀感言論。醫衞局指，控煙工作不但絕不影響旅客訪港意欲，反而能讓市民和旅客可享受更清新環境，令香港成為更健康和更有活力城市。



對於長遠煙草政策關注組在相關報道中指，國際趨勢對電子煙等新型煙草產品亦是作適度規管，讓傳統香煙煙民有替代「減害」產品。醫衞局強調，另類煙絕非如報道所指的「減害」產品，近期電子煙機更被用作吸毒工具，「太空油毒品」可被置入電子煙機加熱成氣霧吸食，青年人可能不自覺誤吸含「毒煙彈」電子煙而染上毒癮。



政府近年大力推動禁煙政策，包括加煙草稅及立法審議禁止電子煙及加熱煙。(資料圖片)

醫衞局晚上發稿指，就《星島日報》今日引述個別人士有關另類吸煙產品和水煙的言論，指控煙政策會破壞遊客觀感，該局發言人對有關報道內容失實和誤導公眾表示遺憾。

醫衞局發言人指，香港從2022年4月起已禁止進口另類煙，包括電子煙和加熱煙，以及任何相關的器具、零件和配件。同時，售賣或為商業目的而管有另類煙亦屬違法，惟仍准許管有自用。

禁帶另類煙來港三年旅業沒受影響 旅客數去年更回復或超越疫前水平

因此，訪港旅客早於三年前已不可攜帶另類煙來港或在抵港後購買另類煙，而自有關禁令實施三年來，本港旅遊業不但沒有受影響，去年的訪港旅客人數更已回復至疫情前水平，而經陸路邊境管制站的旅客人數更超越疫情前水平。

發言人指，聲稱特區政府計劃進一步禁止管有另類煙物質會影響旅客訪港意欲，完全漠視另類煙已於三年前禁止入口及售賣的事實，亦刻意遺漏訪港旅客現時已經不可攜帶另類煙來港或在抵港後購買另類煙的說明，誤導公眾和旅客。

電子煙機被用作吸食太空油毒品吸毒工具 另類煙絕非「減害」產品

發言人又稱，另類煙絕非如報道所指的「減害」產品，另類煙已被證實會釋放多種可致癌、損害神經系統和呼吸系統的有毒物質，而世衞亦已明確指出沒有證據表明另類煙有助戒煙。

發言人又提到，近期電子煙機更被用作吸毒工具，混入藥物例如精神藥物依托咪酯的電子煙油（俗稱「太空油毒品」），可被置入電子煙機加熱成氣霧吸食，青年人可能不自覺誤吸含「毒煙彈」電子煙而染上毒癮。為防止另類煙這類有害產品繼續在本地流通，並從根本上處理「毒煙彈」問題，醫衞局建議禁止管有相關產品。

醫衞局：控煙工作令香港成為更健康和更有活力的城市

發言人重申，旅客或外來人才決定來港會考慮不同因素，例如整體旅遊體驗、發展機遇、人文素養、環境質素等。控煙工作不僅絕不影響旅客訪港意欲，反而能讓市民和旅客均可享受更清新的環境，並令香港成為更健康和更有活力的城市，增加對旅客和外來人才的吸引力，這亦是大部分市民樂見的。