謝霆鋒｜山東粉絲凌晨排隊捧足四場　內地歌迷會數千人南下撐偶像

睽違香港舞台多年的歌手謝霆鋒今日（24日）起，一連4日在啟德體育園主場館舉行演唱會，大批來自各地的謝霆鋒歌迷期待已久，即使晚上7時半才開騷，場外下午3時已見粉絲大排長龍，等候安檢入場。其中排頭位的成都粉絲陳小姐，早於凌晨4時已急不及待來到現場排隊，更帶備「櫈仔」。她稱本身是謝霆鋒內地歌迷會的負責人，已經買足四場門票，歌迷會亦有數千成員南下香港「睇騷」撐偶像。



前來看騷的謝霆鋒粉絲不乏內地客，包括凌晨排頭位、來自山東的譚小姐（左）及內地歌迷會負責人陳小姐（中）。（廖雁雄攝）

歌手謝霆鋒睽違舞台多年，今晚起一連四日在啟德主場館開騷，大批歌迷提早來興奮打卡。(廖雁雄攝)

由於歌手謝霆鋒已有多年沒有舉行演唱會，甚至鮮有在香港舞台現身，今次作為首位香港歌手、甚至是首名華語歌手，在新開幕的啟德體育園主場館開騷，早已轟動整個華語樂壇，令不少粉絲期待已久。

大批謝霆鋒內地歌迷會成員下午已在啟德主場館外排隊等候進場，其間更興奮得舉起手勢。(廖雁雄攝)

大批謝霆鋒內地歌迷會成員下午已在啟德主場館外排隊等候進場。(廖雁雄攝)

現場所見，今日下午3時，啟德主場館的X閘外已有超過100人等候進場，大部份穿上印有謝霆鋒之名的紅色上衣。其中排隊位的譚小姐來自山東，被問及為什麼要這樣早到達，她說：「我們想離他近一點，再近一點。」她得悉謝霆鋒開演唱會後心情激動，昨天在場外聽到謝霆鋒綵排後更哭了。她稱會看足四場場次，再在尾場完結後立即回去。

與譚小姐一同排頭位的陳小姐是謝霆鋒內地歌迷會負責人。她透露，有數千名歌迷會成員南下香港來看演唱會支持偶像，不少人也會看一場以上。

另一位中山歌迷陳小姐，特地乘過境巴士即日來回香港看謝霆鋒演唱會。她指，單程車程也要2個多小時，她今午1時才抵港，預計看完演唱會後回到中山已是凌晨2時，而她明天仍要早起上班。雖然有點辛苦，但她已追捧謝霆鋒20多年，認為再辛苦也值得。不過，她沒有想過在港留宿：「冇咩想行，同埋疫情前都嚟過香港。」

珠海歌迷黃先生將會捧足四場演場會，預計今次為支持偶像，看騷連酒店住宿要花兩、三萬元。（廖雁雄攝）

來自珠海的粉絲黃先生則於數天前已抵港，他稱將會看足全部4場演唱會，再在尾場完結的翌日回珠海。被問及留港的這段時間，除了看演唱會還會做什麼，他回答：「冇嘢做，周圍行下。冇話去邊個景點，因為經常都過嚟香港。」4天門票，他已花了萬多元，加上住宿及日常使費，預計要花兩、三萬元。他認為值得：「我鍾意咗霆鋒廿幾年，佢係我唯一嘅偶像。」