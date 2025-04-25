李兆基逝世｜周日香港殯儀館設靈　李家超鄭雁雄任治喪委員會主任

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲。治喪委員會在報章刊登訃聞，指將於周日（27日）在香港殯儀館設靈，翌日(28日)上午舉行團體公祭，會以佛教儀式進行大殮，另擇吉扶柩返回原籍順德大良安葬。治喪委員會由行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任。



治喪委員表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。屆時該處將設置祭壇，並提供弔唁留言冊。球場開放時間為周日下午1時半至晚上7時，及周一（28日）上午9時至下午1時。



治喪委員會在報章刊登訃聞，李兆基將於周日（4月27日）在香港殯儀館設靈，翌日上午舉行團體公祭。

李兆基治喪委員會由全國政協副主席董建華和梁振英出任榮譽主任，行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任；6名副主任包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥和行政會議召集人葉劉淑儀。

委員則包括來自政商及學術等不同界別，包括全國政協常委唐英年、前全國人大常委范徐麗泰、立法會議員李慧琼、港大校長張翔、中大校長盧煜明、科大校長朱葉玉如，商界包括東亞銀行執行主席李國寶、嘉華國際主席呂耀東、遠東發展主席邱達昌、匯豐銀行主席王冬勝、麗新發展主席林建岳等。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

治喪委員表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。屆時該處將設置祭壇，並提供弔唁留言冊，播放李兆基紀念影片及展示各界弔唁函件。球場開放時間為周日下午1時半至晚上7時，及周一（28日）上午9時至下午1時。