李兆基逝世｜4.27設靈　翌日團體公祭及大殮　家鄉順德大良安葬

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲。李家今日（9日）在報章刊登訃文，李兆基將於本月27日在香港殯儀館設靈，翌日（28日）上午舉行團體公祭，上午11時採用佛教儀式大殮，之後辭靈。訃文稱，將另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。



「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

訃文稱，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽一百歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。訃文指，李兆基於本月27日星期日下午一時半至晚上七時在香港殯儀館設靈，翌日上午九時至十一時舉行團體公祭，上午十一時舉行大殮，以佛教儀式進行。下午十二時半辭靈，並另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。