李兆基逝世｜恒基五一黃金周辦紀念展　展珍貴懷錶等公眾免費入場

【李兆基／四叔／恆基／恒基地產／紀念展／The Henderson】恒基地產創辦人李兆基（四叔）於今年3月17日逝世，享年97歲。集團將在五一黃金周期間（5月1日至5月5日），在去年落成的新商廈The Henderson，舉辦《李兆基博士紀念展——和光同塵》。市民即日起（22日）可在網上預約入場時間，免費參觀。



紀念展設有紀念花園供觀眾留言寄思，將展出從順德家族金行隨行來港的金秤、李兆基從世界各地收集的懷錶、恒基兆業開業早期的刊物等。



按此進入預約入場網頁

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

去年落成的新商廈The Henderson舉行

恒基地產邀請大眾在五一黃金周期間（5月1日至5月5日），預約參與《李兆基博士紀念展——和光同塵》，在去年落成的新商廈The Henderson的39樓，了解李兆基傳奇一生。

紀念展在去年落成的新商廈The Henderson的39樓舉行。（資料圖片）

紀念展在去年落成的新商廈The Henderson的39樓舉行。（資料圖片）

恒基地產表示，該展覽以靜謐的空間引導觀眾沉浸思考，設有紀念花園供觀眾留言寄思。展品則有多件李兆基相關的歷史圖片和珍藏，全部與其個人出身、創業經歷、家庭生活和慈善事業有關。

展品包括李兆基順德隨行來港金秤、從世界各地收集懷錶

當中包括極具紀念價值，從順德家族金行隨行來港的金秤、李兆基從世界各地收集的懷錶、恒基兆業開業早期的刊物等。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

預約進場須電郵地址及電話號碼等資料

翻查展覽預約網頁（按此），展覽每日由早上10時至晚上8時開放，每半小時分為一節。市民預約進場需要輸入名稱、電郵地址、電話號碼等資料，報名人士會經電郵收到入場二維碼。