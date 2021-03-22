設計師三罷衝突向警擲物　官指一人做事非一人當　判囚3年9個月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-22 15:50

前年8月5日‬全港「三罷」多區衝突，有示威者在黃大仙堵路，期間一名設計師涉向警方擲物及揮動雨傘，當場被捕。他在案件開審前承認暴動罪，今日（22日）在區域法院判刑，法官陳廣池指，雖然辯方呈上涉及2016年暴動案的案例，但2019年事件的程度及深度更甚，又指事件對香港是史無前例，對無案底的被告是一個人生轉捩點，對其父母及妻子來說是悲劇，並稱：「一個人犯事並不是一人當，而是一個家庭、深愛犯案者的人都要承擔。」考慮到被告的悔疚、相信其家人會助他重新做一個奉公守法的人，終判囚45個月。

被告李澤霖（34歲，產品包裝設計師）承認一項暴動罪，指他於2019年8月5日在黃大仙龍翔道參與暴動。

被告李澤霖承認2019年8月5日在黃大仙區參與暴動，被判囚3年9月。（資料圖片）

當時警方寡不敵眾

陳官認為，案件可謂證據確鑿，被告當時有一定裝載，包括手套、救傷用品等，而他站在群眾前作出衝擊行為，有帶頭及示範作用，當時看來警方寡不敵眾，被告更嘗試擲催淚彈殻。

一名督察永久失去門牙

陳官又引梁天琦案指，若公共秩序未能維持，社會將墮入無法無天的狀態，並稱本案涉預先計劃，而且參與人數多，規模不少，其中一名受傷督察永久失去門牙，但沒有證據指被告參與策劃。

父撰信指兒需用餘生洗擦入獄印記

被告父在求情信指，從沒想過要為兒子向法庭寫信，對他犯法感到錯愕、心如刀割，雖然深明犯法要接受懲罰是公理，但哪有父母忍心看子女受牢獄之苦，又稱兒子要用餘生去洗擦入獄印記，望法庭可輕判。

案情指，當時涉案地點有示威者堵路，警員在推進期間有示威者射鋼珠、衝向警員、擲物等。被告站在前線，並不斷用雜物擲向警員，又向警員揮動雨傘，警方後來發射催淚彈，被告在拾起彈殻時被拘捕。期間，現場指揮官高級督察黃家倫，被鋼珠射中口部受傷，黃的門牙骨折和鬆動，之後亦要轉牙醫護理

案件編號：DCCC 933/2019

2019年8月5日三罷衝突下，黃大仙區的衝突情況。(詳看下圖)