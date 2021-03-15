港大舊生咬斷警長手指　官指阻嚇後來者比被告更生重要　囚5年半

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-15 16:57

港大畢業生杜啟華，在前年7月14日沙田區反修例衝突事件中，咬斷一名警長的無名指，被裁定意圖而傷人和襲警等4罪罪成。案件今（15日）判刑，法官陳仲衡判刑時稱，懲處被告，阻嚇後來者和安撫受害者及其家人傷痛，相比起讓陳告更生改過較重要，認為辯方求情時認為可判24至30個月不適合亦不務實，對被告並無好處，最後判被告入獄5年半。

被告杜啟華（24歲）為法律行政人員，被控於2019年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓等處在公眾地方內擾亂秩序行為、襲擊執行職責的警務人員、對他人身體施加嚴重傷害和有意圖而傷人四項罪名，法庭早前裁定其全部罪成。

被告杜啟華在前年沙田衝突中咬斷一名警長手指，被裁定罪成被判入獄5年半。(資料圖片)

被告被截時激裂反抗

控方案情指，案發當日有數百人在沙田新城市廣場聚集，並與進入廣場掃蕩的警員爆發衝突。其中被告先於廣場四樓往下投擲一把雨傘，其後再在廣場3樓用雨傘襲擊執勤的警員背部和頭部。多名警員包括警長梁啟業追截被告，但遭被告激烈反抗，混亂期間梁的右手無名指末端被被告咬住，梁喝令被告「放開，咬住我手指」不果，最終手指被咬成兩截。

事後梁需要接受斷指再植手術，但手術後無名指仍無法完全復原，指尖力度和敏銳度等有所退化，亦不能長期使用。

案件編號：DCCC778/2019

2019年7月14日沙田衝突的情況。(詳看下圖)