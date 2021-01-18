8.31港島衝突｜運輸工自稱急救員未被接納　暴動罪成囚4年

有示威者於前年8月31日在港島聚集，並爆發警民衝突。7名在銅鑼灣被捕的男女，被控暴動罪。其中6名被告早前被裁定罪脫，而1名案發時身穿黑衣黑褲護甲的運輸工，未被信納為急救員，被裁定暴動罪及管有無線電通訊器具罪成。區域法院法官今（18日)判刑時指，是次暴動規模龐大，甚具威脅，最終判他監獄4年和罰款5000元，被告母親聞判痛哭。

被告陳佐豪（25歲，運輸工）的律師在求情時指，被告在案中未有鼓動或帶領他人，亦未有使用暴力，身上亦未有攻擊性武器。

300人參與規模龐大

法官判刑時指，本案的暴動非突然發生，而且有達300人參與，規模龐大。有人霸佔馬路、縱火，以及掟汽油彈，整個暴動歷時約半小時，甚具威脅。惟法官亦指，被告未有帶領他人，在案中未有嚴重人命傷亡。

法官最終就暴動罪判被告入獄4年，管有無線電通訊器具罪則罰款5000元。被告母親聞判後痛哭。

有人向警掟磚及汽油彈

案情指，前年8月31日下午大批示威者在港島集結。同日晚上，約300名示威者在銅鑼灣一帶聚集，有人向警方掟磚及汽油彈。警方後來推進，多名被告最終在百德新街及記利佐治街一帶被捕。

律政司已就4名被告脫罪提上訴

本案原涉7名被告，其他6名被告金君卿（34歲，工程人員）、劉宇軒（23歲，學生）、郭美均（22歲，學生）、許智銳（22歲，學生）、陳子揚（41歲，維修工）、以及鄒咏霖（25歲）。早前被裁定暴動罪不成立。律政司早前表示，將就金君卿、劉宇軒、許智銳及陳子揚的無罪裁決，提出上訴。

案件編號：DCCC 9/2020

去年8月31日由中午港島遊行，有人把修頓球場觀眾看台推出馬路中心焚燒。(詳見下圖)