李兆基周日香港殯儀館設靈　靈堂地下設大型佛壇　由李的家人佈置

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，周日（27日）將在香港殯儀館設靈，中午起予公眾弔唁，周一（28日）舉行團體公祭。今日（26日），香港殯儀館門外已掛上「李府」字樣白燈籠。恒基地產指，李兆基喪禮將以佛教儀式進行，靈堂地下設大型佛壇，由李兆基家人佈置，並邀請多位高僧連續四日誦經祈福，表達對李兆基的敬意與懷念。



恒基地產創辦人李兆基3月17日與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

李兆基上月17日離世，享年97歲，李兆基的治喪委員會日前在報章刊登訃聞和公布相關安排，明日下午1時半在香港殯儀館設靈，翌日上午舉行團體公祭，大殮以佛教儀式進行，稍後返回原籍順德大良安葬。

殯儀館門外已掛上「李府」字樣白燈籠 高僧連續四日誦經祈福

香港殯儀館門外已掛上「李府」字樣白燈籠，恒基地產今日指，靈堂地下設大型佛壇，由李兆基家人佈置，佛壇壇儀委托華嚴蓮社主理，並邀請多位高僧由4月25日連續四日誦經祈福，以表達對李兆基的敬意與懷念。

恒基地產指，李兆基喪禮將以佛教儀式進行，靈堂地下設大型佛壇，由李兆基家人佈置，並邀請多位高僧連續四日誦經祈福。（恒基提供圖片）

恒基地產又指，喪禮期間，當有公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，工作人員將會陪同前來致祭的人士，到對面球場上設置的大型帳篷悼念區，向李兆基致祭。

恒基地產指，李兆基喪禮將以佛教儀式進行，香港殯儀館門外今日（26日）已掛上「李府」字樣白燈籠。（恒基提供圖片）

恒基地產指，李兆基喪禮將以佛教儀式進行，靈堂地下設大型佛壇，由李兆基家人佈置，並邀請多位高僧連續四日誦經祈福。（恒基提供圖片）

鄭雁雄及李家超出任治喪委員會主任

李兆基治喪委員會由全國政協副主席董建華和梁振英出任榮譽主任，行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任；6名副主任包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥和行政會議召集人葉劉淑儀。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

治喪委員會表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。屆時該處將設置祭壇，並提供弔唁留言冊，播放李兆基紀念影片及展示各界弔唁函件。球場開放時間為今下午1時半至晚上7時，及明日上午9時至下午1時。