民安隊舉行結業會操　鄧炳強盼結業隊員做好民安隊4個角色

民安隊今日（27日）在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，由保安局局長鄧炳強擔任檢閱官。



鄧炳強致辭時表示，期望結業隊員能夠繼續發揚民安隊70多年的傳統，做好4個角色——山野守護者、災害應援者、社區支援者和青年引領者，協助政府各部門做好山嶺搜救和天災應急救援，支援大型盛事人群管理，以及培養青少年的國家歸屬感和公民責任感。



民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，保安局局長鄧炳強（左）檢閱會操隊伍。(政府新聞處圖片)

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，結業隊員進行步，講求歩伐整齊、精神抖擻、士氣高昂。(政府新聞處圖片)

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，會操隊伍操越檢閱台。(政府新聞處圖片)

鄧炳強：外部勢力搞亂香港絕無可能得逞

鄧炳強指，民安隊作為政府的輔助應急隊伍，肩負着服務市民的使命，隊員在訓練中展現的堅定與決心，是未來應對各種挑戰的最佳準備。他強調，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前在「全民國家安全教育日」開幕禮上指出，外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，亦絕無可能得逞。

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，民安隊儀仗隊進行升旗儀式。(政府新聞處圖片)

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，保安局局長鄧炳強在結業會操致辭。(政府新聞處圖片)

鄧炳強：望大家繼續提升國安意識

鄧炳強期望大家繼續提升國安意識，和其他紀律部隊形成協同高效的維護國家安全工作格局，以高水平安全護航香港的高質量發展。在典禮中，他頒發獎項予優異隊員。

結業學員亦進行了撲滅山火及搶救技術示範，展現訓練成果。

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，保安局局長鄧炳強（右七）在結業會操後與少數族裔隊員和其家屬合照。(政府新聞處圖片)

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，隊員示範撲滅山火及搶救技術。。(政府新聞處圖片)

民眾安全服務隊今日在民安隊總部舉行第90屆新隊員暨第13屆特遣部隊借調計劃結業會操，隊員示範撲滅山火及搶救技術。。(政府新聞處圖片)

今屆共有22名長官、58名隊員及首次有20名特遣部隊借調計劃長官和隊員參與結業會操，他們來自社會各行各業。新隊員訓練課程已獲香港學術及職業資歷評審局評定為資歷架構第3級，畢業隊員獲頒「輔助部隊基本訓練證書（民防）」。

民安隊全年招募4級長官及1級隊員，有關詳情及申請表格，請參閱民安隊網站。