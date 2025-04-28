機電署：關注港鐵3個月兩宗工程車故障影響服務　將展開特別審核

港鐵周日（27日）清晨5時許有工程車機件故障，導致沙田與火炭站之間路段需單綫行車，來往金鐘站及羅湖或落馬洲站的行車時間延長10至15分鐘，搶修至中午完成。機電署表示，港鐵公司3個月內兩度因工程車事故影響列車服務，署方對此深表關注，將展開特別審核，全面檢視港鐵在工程車維修及緊急應變方面的準備工作。



一輛工程車停在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，距離火炭站大約500米。現場所見懷疑因為升降台無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台，徒手托起電纜，再通知同事行車，逐步解困。（蔡正邦攝）

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調查工程車系統設計、保養維修及操作程序等

機電署周一（28日）表示，該列用於檢查架空電纜的工程車發生故障後，署方在27日早上接獲港鐵公司通報，即時派員前往事故現場了解有關情況及展開事故調查。初步調查結果顯示，事故原因是工程車機件故障導致升降台無法降下；由於升降台靠近架空電纜，工程車需經現場處理後才能移走。

機電署表示，正從工程車系統設計、保養維修，以及操作程序等多方面進行調查，已要求港鐵就此次事故進行全面檢討並提交調查報告，闡明事故原因及提出改善措施建議，以防止類似事故再次發生。

2月初有工程車在太和站附近故障 致服務延誤

署方又稱，今年2月5日早上， 港鐵亦曾有一列用作吊運的工程車，在東鐵綫近太和站附近發生故障，引致服務延誤。今次為港鐵公司3個月內，第二度因工程車事故導致列車服務受影響。

港鐵周日表示，十分重視今次事件，並對服務受阻為乘客帶來不便致歉。工程車會於當晚返回車廠作詳細檢查，公司會進行深入調查，以了解事故原因及作出後續跟進。