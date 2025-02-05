東鐵綫故障｜港鐵﹕水平系統故障令車身傾側無出軌　維修時有晃動

東鐵綫近太和站附近有工程車故障，停在行車綫上，影響列車進出太和站。東鐵綫南北行方向列車均告受阻，由清晨至中午超過5小時，目前仍在搶修中。今日（5日）上午11時，港鐵交代詳情稱，事故成因是工程車的一卡吊運卡，負責水平感應系統出現問題，令其中一卡向左傾側，但強調車卡及車轆仍在路軌上。由於要先處理車卡水平問題，才可以安排移走工程車，須要時間。港鐵正盡力維修，爭取下午稍後時間恢復正常服務。港鐵又指，工程車出車前會進行檢查，今次成因仍有待進一步調查。



港鐵公司車務工程維修總管李劍雄（右）及港鐵公司過境鐵路總管王家明交代事故。（羅敏妍攝）

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄解釋事故稱，凌晨時分一列車頭與五卡的工程車在粉嶺與太和站之間的路軌進行石躉更換工程，完成準備離開時，工程人員留意到一卡叫「吊運卡」負責車卡水平感應系統出現故障，令一卡輕微向左邊傾側，而整個車架及車轆仍在路軌上，另外兩個工程機車頭和另外兩個車卡則不受影響。

工程人員經判斷，決定先處理車卡的水平問題才可安排整列車移離現場。李劍雄強調工程車在維修過程中有短時間偏離路軌，只是晃動所致，並非出軌。港鐵正全力維修，會爭取下午稍後時間恢復正常服務。另外，港鐵每晩都有工程進行，今次具體原因會進一步調查，防止同類事件發生。

太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只得一個月台上落客，人多擠迫。（羅敏妍攝）

港鐵公司過境鐵路總管王家明，就今早東鐵綫的調整為乘客帶來不便致歉。他表示，由於東鐵綫太和站至粉嶺站的軌道有一列工程車在凌晨時份出現設備故障，阻礙行車線，影響現常運作，東鐵綫的列車服務須要作出調整。港鐵盡力維持列車服務，將影響減至最低，所以沿線大部分列車班次維持4分鐘至8分鐘不等；來回羅湖/落馬洲則要16至24分鐘一班。南北行列車進入太和站，都要使用一號月台上落客，所以太和站實施人流管制，關閉部分出口，乘客只用A出口。部分月台比較多人，港鐵加派人手協助，整體大致有序，他感謝包容和體諒，期間港鐵透過傳媒更新相關列車資訊，並即時通知運輸署協調其他交通安排。

太和站擠滿候車乘客。（羅敏妍攝）

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

太和站乘客甚多，職員在場協助。（羅敏妍攝）

職員在場協助。（羅敏妍攝）

事故發生於清晨6時左右，至中午12時仍在處理中。港鐵呼籲請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

【10：35】現時為非繁忙時間，東鐵綫列車服務如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4-8分鐘一班；

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；

來往上水站至落馬洲站 - 每20分鐘一班。

陳女士知道有列車事故，提早出門口。（羅敏妍攝）

乘客陳女士今早7時30分在港島東區出發，到大埔遠足。她表示，出門前知道東鐵綫有事故，預計要1.5小時的行程。其間候車乘客比較多，「等多好幾分鐘先一班車，因為比較多車去火炭」，最後8點50分左右到達太和。

她滿意車站指示：「職員指示好清晰，疏導得好好，有啲車去火炭，有啲去大埔，所以都無乜問題。」

跨境學童莊同學，在深圳出發時未知有事故。（羅敏妍攝）

讀中二的莊同學，是跨境學童。今晨7時半由深圳出發，當時還不知道港鐵有事故，過關至落馬洲洲才有廣播：「喺落馬洲等車等好耐，要15分鐘, 車站有廣播，等咗一班，但車入面好多人。」最後9時15分到達太和站。

事故期間實施單軌雙程行車。（黃學潤攝）

事故期間實施單軌雙程行車。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員檢視情況。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）

工程人員在場搶修中。（黃學潤攝）