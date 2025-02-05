港鐵東鐵綫故障｜8小時始處理完畢　或毋須罰款　田北辰批不合理

港鐵東鐵綫今早（5日）有事故，一架工程車在太和站附近因水平感應系統故障，其中一卡向左傾側，導致東鐵綫今午1時前均須調整班次，清晨時間最長大埔墟至羅湖及落馬洲站要35分鐘一班。事件未有造成停駛，且自早上6時起班次均在31分鐘以內，處理時間雖歷時接近8小時，但若無列車延誤31分鐘以上，則不須按可加可減機制下的服務表現回贈「罰款」。



立法會議員田北辰指認為事故影響許多班次，若每班以31分鐘延誤計算是不合理，建議單一事故在一小時內都未解決，之後的延誤即使不足31分鐘亦須計入罰款。



大批工作人員在路軌上搶修故障工程車。（黃學潤攝）

出現31分鐘或以上服務延誤始會被罰款

港鐵現行可加可減機制下，設有服務表現回贈指標，倘在港鐵控制範圍內出現31分鐘或以上服務延誤，則要撥出相應款項以票價優惠形式回贈乘客，積滿2,500萬元即會安排半價車費日。在最新檢討下，繁忙時間發生的須罰款延誤，罰款須乘1.2倍，其單次「封頂」罰款亦升至4,000萬元。

東鐵綫今晨雖有事故，但列車服務並無暫停，大致維持服務，除了清晨5時半至6時期間，來往大埔墟站至羅湖站及落馬洲站一度每要35分鐘一班外，其餘調整後的班次均在31分鐘之內，最長約為24分鐘一班。事故最終於下午1時處理完畢，歷時接近8小時。

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換言之，按服務表現回贈機制，由於無停駛，雖然處理時間長達8小時，但港鐵可能不需就今次事件罰款。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片/鄭子峰攝）

田北辰：事故超過1小時仍未修復都應罰款每小時100萬

立法會議員田北辰表示，事故影響許多班次，若每班以31分鐘延誤計算是不合理，又指東涌綫之前已有相同情況，上次檢討可加可減機制時已有人提出須改善，但最終未被理會。

他認為若事故超過1小時仍未修復，之後只要有延誤、不論是2分還是10分鐘，都應罰款每小時100萬元，以令港鐵有壓力盡快恢復正常行車，而非只維持最低限度服務避開罰款。