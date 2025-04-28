智能身份證｜1970年或之後出生者　舊身份證5.12失效　其餘10.12

入境事務處今（28日）提醒，出生年份為1970年或之後的舊款身份證，將於5月12日起失效，即今年56歲以下持舊證人士必須儘快換證。1969年或之前出生者的舊證則由10月12日起失效，意味今年達56歲或以上的舊證人士要換證。



入境處呼籲持舊身份證的人士，儘快到觀塘人事登記處臨時辦事處，或將軍澳入境事務處總辦理。



香港新智能身份證2018年11月26日起簽發。（資料圖片／洪嘉徽攝）

市民可到將軍澳自助辦理新身份證。（資料圖片／鄧穎韜攝）

1970年或之後出生 5.12起舊證失效

舊款智能身份證由2023年6月23日至2018年11月25日簽發，根據保安局局長發出的《2024年人事登記（身分證失效）令》，這段期間簽發，且出生年份為1970年或之後的舊證，下月12日起失效。至於出生年份為1969年或之前的人士，其舊身份證將於今年10月12日起失效。

可於觀塘或將軍澳辦理新證

入境處指，仍持有舊身份證的人士，可以預約在觀塘人事登記處辦事處辦理換證。18歲或以上持舊證人士，亦可使用將軍澳入境事務處總部的「申請個人證件服務站」，無需預約，全自助辦理。

舊款18歲或以上的香港永久性居民身份證。（入境事務處提供）

舊身份證的晶片在正面，而新的智能身份證的晶片則在背面。（資料圖片/何倩瑜攝）

逾期未換證者可被罰5,000元

《失效令》適用於全港市民，不論是永久性居民、獲准在港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，如未有換證，其舊身份證均會按照《失效令》在指定日期起失效。如無合理辯解而未能在指定換證限期內換領新身份證，即屬違法，一經定罪可被判罰款5,000元。