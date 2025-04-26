入境處領袖團到潮汕考察全運會場地　郭俊峯寄語投身國家發展大局

入境事務處青少年領袖團於4月22至24日舉辦為期三天的「全運『潮』接觸」潮汕交流團2025。入境處處長郭俊峯在行程首日開幕儀式上致辭，寄語隊員藉着考察活動與當地青少年互動交流，增進對祖國和國情的理解，日後投身國家發展大局。



入境事務處處長郭俊峯與領袖團隊員於汕頭市體育運動學校一同了解體操運動員的日常訓練。（政府新聞處圖片)

入境事務處處長郭俊峯（第二排左十二）、領袖團總監鄭錦鐘（第二排左十一）、一眾領袖團顧問委員會成員及60名領袖團隊員在濠江創新中心出席交流團開幕儀式。（政府新聞處圖片)

適逢粵港澳三地政府今年首度合辦第十五屆全國運動會，入境處表示，是次交流團正好讓隊員透過實地考察汕頭賽區的比賽場地，了解賽事的籌備過程，同時加深對潮汕歷史和文化的認識。

在領袖團總監鄭錦鐘及一眾領袖團顧問委員會成員的帶領下，隊員先後到訪汕頭濠江創新中心、潮汕歷史文化博覽中心、汕頭體育中心、南澳島及潮州古城等地方，並與潮汕創業青年及汕頭市體育運動學校的學生運動員交流。此外，隊員亦參觀了汕頭海上風電產業園，從而了解國家重點發展的風電項目，以及國家的可持續發展策略。

汕頭市體育運動學校運動員指導領袖團隊員乒乓球技巧。（政府新聞處圖片)

領袖團隊員參與剪紙藝術工作坊。（政府新聞處圖片)

領袖團隊員參加茶藝工作坊。（政府新聞處圖片)

入境處表示，領袖團將繼續積極舉辦不同主題的交流活動，以助深化隊員對中國歷史和文化的認識，進而培養他們的國家觀念、國民身分認同及民族情懷。