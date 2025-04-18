復活節假期｜入境處短片提醒：滿7歲小童可用e-道 毋須掃描指模
撰文：蕭通
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入境處為進一步提升管制站的通關效率，已於3月31日起將e-道服務擴大至滿7歲的合資格香港永久性居民。隨著復活節假期展開，入境處周四（17日）特別製作宣傳短片， 提醒滿7歲的小朋友隨爸媽外遊時，現在都可以使用e-道便捷過關，並展示需注意事項。
此前持智能身份證並年滿11歲或以上的合資格香港永久性居民，均可使用e-道服務。今年3月31日起，入境處把e-道服務的適用年齡，擴至7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，無須預先登記便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。
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推出半月逾2.7萬名兒童使用
入境處的短片提醒，使用e-道的兒童同樣只需把身份證插入卡槽，又或放在閱讀器上，之後便可進入e-道。過閘時謹記脫下口罩及帽子，經過容貌識別核實身份，便可以輕鬆過關，兒童並毋須掃描指模。
據入境處表示，自服務擴大以來，半個月有超過2.7萬名7至10歲小朋友使用e-道。
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