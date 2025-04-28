指入境處去年修訂政策違憲　 「跨男」申司法覆核求推翻修訂

跨性別人士謝浩霖（Henry）早年因未完成由女變男的全套性別重置手術，不獲入境處准許將身份證上性別欄改為男性，他2017年向法院提司法覆核，至前年終獲終審法院裁定勝訴。入境處去年修訂政策，容許已完成陰莖、睪丸或乳房切除手術等的「跨女」和「跨男」，申請更改身份證上性別，但餘生須接受血液報告抽查及更改通訊資料後通報等。謝日前（25日）入稟高等法院申請司法覆核，質疑新政策違反《香港人權法案》和《性別歧視條例》 ，要求法庭推翻處方的修訂政策及聲明書，及頒令缺乏針對跨性別人士的法律承認機制違反人權。



申請人為謝浩霖（Henry Edward Tse），建議答辯人為人事登記處處長及律政司司長。

入稟狀指，入境處在去年4月修訂更改身份證性別記項政策及聲明書，除了已進行整套性別重置手術的申請人外，已完成以改變性徵為目的的手術的跨性別人士，如已切除乳房的「跨男」及已切除陰莖和睪丸的「跨女」，需符合多項要求，入境事務處處長才會按個別情況，考慮是否批准申請。該些要求包括：聲明患有或曾患有性別不安、在作出申請前的至少2年內持續以另一性別生活及接受異性荷爾蒙治療、餘生將以另一性別生活、終身接受異性荷爾蒙治療，以及按處長要求提交血液測試報告以抽查荷爾蒙水平。

申請人質疑 隨機抽查血液測試等醫療報告 侵犯申請人的私生活

謝的原生性別為女性，他自2016年成為跨性別人士，因為患有性別焦慮症，謝接受了乳房切除術和荷爾蒙療法。謝在2023年獲判勝訴不久後，被診斷出患有卵巢癌，再切除了卵巢和子宮，已喪失生育能力。由於謝沒有增置陰莖，故他在聲明書同意提交血液測試報告等條件，並在去年4月成功更改身份證性別為「男」。

申請人謝浩霖去年4月領取男性的新身份證

謝指，在沒有任何合理懷疑申請人已犯罪的情況下，隨機抽查血液測試等醫療報告不能被視為依法進行，更侵犯申請人的私生活，違反《香港人權法案》，即使相關要求有合理目的，要求在30日通知期內提交醫療報告的規定，實際上削弱了個人享有的緘默權。謝又憂慮，聲明書要求申請人同意向「其他機構」披露醫療報告，意味著其醫療紀錄或會被提供予任何需核實身份的機構，包括其潛在僱主，可能造成污名化，侵害其私隱權。

申請人亦指 聲明書要求更改聯絡方法的30日內向處長報告 違《性別歧視條例》

至於聲明書要求，申請人在更改通訊地址及聯絡方法的30日內向處長報告，謝指只有跨性別人士被要求報告，否則將面臨刑事檢控。謝強調，這種持續監察缺乏正當理由，構成不平等待遇，違反《性別歧視條例》。

謝續指，根據終院判決，身份證的性別本身並不賦予持有人任何法律地位，一個人的法定性別是以其出生證明書作為依據，因此目前並沒有針對跨性別人士的法律承認機制，若謝身故，其出生和死亡證明書仍會顯示他為女性。

謝要求法庭推翻處方的修訂政策及聲明書，及頒令缺乏針對跨性別人士的法律承認機制違反人權。

案件編號：HCAL1004/2025