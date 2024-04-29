「跨男」歷7年司法覆核　終領「男」身份證　謝浩霖：具重大意義

跨性別人士謝浩霖因未完成整個性別重置手術，曾不獲入境處批准更改身份證性別，謝浩霖於2017年提出司法覆核，最終在去年２月獲判終極勝訴。入境處在本月初因應法庭裁決修訂政策，容許跨性別人士在未完成「全套手術」，亦可更改身份證上性別記項。



謝浩霖今日（29日）到灣仔入境處事務大樓領取標示「男性」的新身份證，他形容，今日取得新身份證「具有重大的意義」，謝浩霖又指現時心情鬆一口氣，為過去7年的「司法馬拉松」劃上句號。



謝浩霖今日到灣仔入境處事務大樓領取男性的新身份證，謝浩霖面帶笑容向公眾展示已換領的身份證。

終解決「錯誤身份證造成尷尬同生活問題」

謝浩霖表示，新身份證對於自己，以及背後的支持者來說，具有重大的意義，「因為錯誤嘅身份證，造成嘅種種尷尬同生活問題，終於迎來了一個真正嘅解決。」

謝浩霖又指，現時心情鬆一口氣，過去7年的「司法馬拉松」，要應付好多挑戰，過程中非常辛苦，今日終於可以劃上句號，感謝律師團隊的協助。

研追究入境處就延誤處理法律責任

謝浩霖表示，取得新身份證後，希望立即更改必要文件的稱謂，包括銀行文件以及特區護照等。謝浩霖又指，會繼續司法覆核要求入境處就延誤處理負上法律責任。

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7年「司法馬拉松」 去年2月上訴得直

根據香港以往政策，若要更改身份證上的性別，必須切除原有生殖器官、建構異性生殖器官。跨性別人士謝浩霖因未完成整個性別重置手術，不獲入境處批准更改身份證性別，謝浩霖狂2017年提出司法覆核，在初審和二審均敗訴，去年2月上訴至終審法院，法院一致裁定上訴得直，撤銷香港入境事務處人事登記處處長拒絕接納他們申請更改身份證上的性別的決定。

判詞提到，完成整個性別重置手術才可更改身份證性別有違人權法案，身份證的性別標記純粹用作核實持有人的身份，而不是確定或認定其法律上的性別。入境處在本月初因應法庭裁決修訂政策，容許跨性別人士就算未完成「全套手術」，亦可更改身份證上性別記項。