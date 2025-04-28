環保署「綠綠賞」與「易賞錢」推限時積分獎賞優惠　即睇兌換攻略

環保都有錢賺！環保署今日（28日）宣布，「綠綠賞」電子積分計劃與零售電子獎賞平台「易賞錢」合作推出限時積分獎賞及優惠，鼓勵市民積極參與資源分類回收，並更多使用「綠綠賞」新的電子積分兌換功能。



署方稱，會逐步在5月底前停止使用傳統自動禮品兌換機。不過停用後，市民可繼續到各「綠在區區」的服務處兌換糧油乾貨等日常生活用品及環保產品，直至今年年底。由明年1月開始，環保署會安排逐步停止實體禮品兌換，並於第一季內將「綠綠賞」積分兌換禮品全面電子化。



活動海報。

環保署：電子積分兌換去年12月試行 市民反應良好

環保署發言人表示，「綠綠賞」的禮物換領方式開始逐步電子化。除了港鐵車票、本地生態遊等獎賞外，現在市民更可以透過「綠綠賞」手機應用程式兌換「易賞錢」積分，於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取食品、個人護理產品、電器及超級市場禮券等禮品。

電子積分兌換新選項自去年12月試行以來市民反應良好，環保署會繼續增加更多電子積分兌換平台供「綠綠賞」會員選擇。

「綠綠賞」計劃正逐步提升服務，例如卡主可自行登上網頁查閱「綠綠賞」積分。（黃錦星網誌）

兌換攻略

1. 「綠綠賞」手機應用程式用戶需先成功綁定「綠綠賞」及「易賞錢」帳戶，雙方平台帳戶需使用同一電話號碼登記。



2. 透過程式內的「積分兌換」功能，易賞錢會按兌換率自動匯入至已綁定的易賞錢帳戶中。



3. 每100綠綠賞積分，可兌換50易賞錢積分。



廚餘機每日朝7晚12運作，同時透過「綠綠賞」積分獎賞，提供誘因鼓勵居民參與。（廖雁雄攝）

逐步在5月底前停止使用傳統自動禮品兌換機

在新電子兌換功能下，市民可透過手機應用程式將「綠綠賞」積分兌換電子禮品。環保署會逐步在5月底前停止使用傳統自動禮品兌換機。在禮品機停用後，習慣兌換實體禮品的市民會有一段適應期，可繼續到各「綠在區區」的服務處兌換糧油乾貨等日常生活用品及環保產品，直至今年年底。

由明年1月開始，環保署會安排逐步停止實體禮品兌換，並於第一季內將「綠綠賞」積分兌換禮品全面電子化。詳情可向各「綠在區區」的職員查詢。

+ 7

首1萬人綁定「易賞錢」帳戶 可獲贈額外100積分

由今日起至6月27日，「綠綠賞」聯乘「易賞錢」推出額外100易賞錢限時積分獎賞。首一萬名「易賞錢」會員於「綠綠賞」手機應用程式成功綁定「易賞錢」帳戶，並把「綠綠賞」積分兌換為「易賞錢」積分，即可獲贈額外100個「易賞錢」積分。

發言人表示，環保署會繼續透過社交媒體、香港減廢網站等不同途徑，加強向公眾宣傳「綠綠賞」電子獎賞兌換選項，以及安排「綠展隊」到設有禮品機的公共屋邨進行講解，協助市民安裝「綠綠賞」手機應用程式和使用電子獎賞兌換功能。有關「綠展隊」於公共屋邨宣傳時間表及禮品機停止服務安排，可瀏覽香港減廢網站。