疑針灸染食肉菌｜中醫診所驗出病菌　醫師：查針與棉花球是否消毒

一名47歲男子今月初扭傷，之後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師針灸治療，及後感染甲類鏈球菌，即俗稱「食人菌」或「食肉菌」，併發壞死性筋膜炎，需截肢，涉事銅鑼灣診所驗出含甲類鏈球菌。



註冊中醫師彭明慧表示，過往因針灸感染「食肉菌」的案例十分罕見，或與針灸環境的衞生程度、以及醫師使用的針與酒精棉花球是否無菌消毒有關。她亦指出，任何診所中都不應有甲類鏈球菌。



染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療。何醫師稱已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療，診所已安排全面消毒。疑是何俊儒中醫在診所內打點。（廖雁雄攝)

病人曾到銅鑼灣及上環中醫診所接受針灸治療

衞生署今日（29日）公布一名47歲男子感染俗稱「食人菌」或「食肉菌」的甲類鏈球菌，併發壞死性筋膜炎，需截斷左下肢，他患病前曾接受兩名註冊中醫師針灸治療。衞生署在病人所到的銅鑼灣針灸治療處所一個樣本，驗出與患者樣本同一甲類鏈球菌。

據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所何俊儒、以及上環黃力行中醫針灸所黃力行中醫師。

中醫針炙需將針插入病人體內，故必須消毒衞生。（資料圖片）

甲類鏈球菌是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌，一般過飛沫及接觸傳播。（視覺中國）

中醫師彭明慧：任何診所都不應該有食肉菌

涉事銅鑼灣診所一個環境樣本驗出含甲類鏈球菌，衞生署懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。

註冊中醫師彭明慧指出，病人針灸後感染「食肉菌」的案例十分罕見。至於診所被驗出含甲類鏈球菌，她指現時天氣潮濕，在衞生差的環境中，較容易滋生細菌，惟「任何診所的環境中都不應該有這種細菌」。

中醫師彭明慧指九成九中醫針灸時使用的針都為一次性，用完放醫療廢物回收盒棄置。（彭明慧提供相片）

99%中醫針灸時用一次性針 極少會重用

彭醫師指出，九成九中醫針灸時使用的針都為一次性，使用時才開封。她指針灸的針成本不貴，很少中醫選擇重用，更重要的是針灸過程，每次落針前，都需在患者的施針部位以火酒消毒，施針後更需將針丟棄至指定的醫療廢物回收盒。

註冊中醫師彭明慧指出，九成九的中醫針灸時使用的針都為一次性，使用時才開封。（資料圖片）

患者為何中招？ 有3方面要關注

至於為何有患者在針灸後感染「食肉菌」，她認為有三方面要關注。首先需視乎針灸環境中的衞生程度；其次為中醫使用的針及酒精棉花球，是否無菌消毒；第三則為患者體質，若患者體質弱，則容易受感染。