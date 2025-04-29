疑針灸染食肉菌｜中醫診所驗出病菌 醫師：查針與棉花球是否消毒
撰文：林子慰
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一名47歲男子今月初扭傷，之後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師針灸治療，及後感染甲類鏈球菌，即俗稱「食人菌」或「食肉菌」，併發壞死性筋膜炎，需截肢，涉事銅鑼灣診所驗出含甲類鏈球菌。
註冊中醫師彭明慧表示，過往因針灸感染「食肉菌」的案例十分罕見，或與針灸環境的衞生程度、以及醫師使用的針與酒精棉花球是否無菌消毒有關。她亦指出，任何診所中都不應有甲類鏈球菌。
病人曾到銅鑼灣及上環中醫診所接受針灸治療
衞生署今日（29日）公布一名47歲男子感染俗稱「食人菌」或「食肉菌」的甲類鏈球菌，併發壞死性筋膜炎，需截斷左下肢，他患病前曾接受兩名註冊中醫師針灸治療。衞生署在病人所到的銅鑼灣針灸治療處所一個樣本，驗出與患者樣本同一甲類鏈球菌。
據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所何俊儒、以及上環黃力行中醫針灸所黃力行中醫師。
中醫師彭明慧：任何診所都不應該有食肉菌
涉事銅鑼灣診所一個環境樣本驗出含甲類鏈球菌，衞生署懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。
註冊中醫師彭明慧指出，病人針灸後感染「食肉菌」的案例十分罕見。至於診所被驗出含甲類鏈球菌，她指現時天氣潮濕，在衞生差的環境中，較容易滋生細菌，惟「任何診所的環境中都不應該有這種細菌」。
99%中醫針灸時用一次性針 極少會重用
彭醫師指出，九成九中醫針灸時使用的針都為一次性，使用時才開封。她指針灸的針成本不貴，很少中醫選擇重用，更重要的是針灸過程，每次落針前，都需在患者的施針部位以火酒消毒，施針後更需將針丟棄至指定的醫療廢物回收盒。
患者為何中招？ 有3方面要關注
至於為何有患者在針灸後感染「食肉菌」，她認為有三方面要關注。首先需視乎針灸環境中的衞生程度；其次為中醫使用的針及酒精棉花球，是否無菌消毒；第三則為患者體質，若患者體質弱，則容易受感染。