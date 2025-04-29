47歲男針灸後染「食肉菌」截肢　銅鑼灣中醫診所環境樣本驗出含菌

一名47歲男子今月初扭傷，之後到上環及銅鑼灣分別3次接受兩名註冊中醫師針灸治療，及後證實感染甲類鏈球菌，即俗稱「食人菌」或「食肉菌」，併發壞死性筋膜炎，需要截斷左下肢。病人現時仍留院，情況穩定。



涉事銅鑼灣診所一個環境樣本驗出含甲類鏈球菌，衞生署懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。如證實中醫師有專業失當行為，署方將轉介香港中醫藥管理委員會跟進。至於上環的中醫診所，署方人員多次到訪亦未見營業，會繼續跟進。



衞生防護中心正調查案件。（資料圖片）

一名47歲男子接受針炙後感染食肉菌。（示意圖/資料圖片）

一名47歲男子接受針炙後感染食肉菌。（示意圖/資料圖片）

病人意外扭傷 3度接受中醫師針灸治療

該名47歲男子4月6日提起重物時意外扭傷，繼而左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺。他4月7、9、10日曾到上環及銅鑼灣，接受兩名註冊中醫師的針灸治療。

病人壞死性筋膜炎併發敗血性休克 左下肢截肢

第3次診治後翌日，男子發燒和左腳大腿疼痛，到港島一間私家醫院求醫。臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，第二日再轉送至瑪麗醫院，到4月13日接受左下肢截肢手術。

病人現時仍然留院，情況穩定。病人臨床樣本驗出甲類鏈球菌，他潛伏期沒有外遊，沒有傷口或其他造成皮膚破損的創傷，家居接觸者亦沒有病徵。

銅鑼灣中醫診所樣本驗出甲類鏈球菌 與患者同型

位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師診所，其中一個環境樣本驗出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，仍在進一步分析基因。調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺，若懷疑該中醫師有專業失當行為，衞生署會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。

至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，署方會積極聯繫。兩間診所暫時未有其他病人針灸後出現不良反應的報告。