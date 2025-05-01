五一最低工資｜時薪調升至$42.1今日起生效　包非連續性合約僱員

行政長官會同行政會議早前接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由每小時40元調升至42.1元，增幅為2.1元或5.25%。新法定最低工資水平今日（1日）五一勞動節起生效，勞工處指，僱員不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職等，也不論是否按《僱傭條例》的連續性合約受僱，均受法定最低工資的保障。



新法定最低工資水平今日（1日）五一勞動節起生效。(資料圖片)

《施政報告》2024宣布會落實法定最低工資「一年一檢」的新檢討機制，今次是首個按新機制得出的法定最低工資水平。

月薪、日薪、時薪、臨時工等亦受法定最低工資保障

勞工處今日指由今日起，法定最低工資水平由每小時40元調升至每小時42.1元，而根據《最低工資條例》，僱員不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職等，也不論是否按《僱傭條例》的連續性合約受僱，均受法定最低工資的保障。

法定最低工資不適用於留宿家庭傭工、《最低工資條例》訂明的實習學員和工作經驗學員，以及《僱傭條例》不適用的人士。

殘疾僱員可選擇進行生產能力評估 釐定他們應獲不低於最低工資薪酬

勞工處指，殘疾僱員同樣受法定最低工資的保障，《最低工資條例》提供特別安排，讓殘疾僱員選擇進行生產能力的評估，釐定他們應獲得不低於法定最低工資的薪酬，或收取按生產能力釐定的工資。選擇特別安排的殘疾僱員，其僱主須支付不低於按新法定最低工資水平和評定的生產能力水平計算的工資。

此外，《僱傭條例》規定僱主須記錄僱員於工資期內總工作時數的每月金額上限，亦自今日起由每月16,300元提高至每月17,200元以配合同日生效的新法定最低工資水平。當就個別工資期須支付予僱員的工資少於每月17,200元，僱主須備存僱員於該工資期內的總工作時數紀錄。

今次是首次使用檢討後的最低工資計算方程式計出加幅，勞工及福利局局長孫玉菡早前指「完完全跟返個方程式嚟做」。(資料圖片)

追不上「生活工資」？ 孫玉菡稱低收入家庭有其他津貼

勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，今次是首次使用檢討後的最低工資計算方程式，「完完全跟返個方程式嚟做」，稱利用方程式計算加幅，是各界都認同方式，又稱計法清晰、透明，可以讓各界都有預期。

坊間有聲音指，現時只有少數人仍領取最低工資，加上「生活工資」早已達到五、六十元水平。被問到最低工資會否脫離政策原意、無法幫助基層，孫玉菡指，不少低收入家庭並非只有工資作收入，政府亦有在職家庭津貼（職津）計劃，稱「袋到幾多錢返屋企」才是市民關心。