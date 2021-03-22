美國駐港澳總領事館重開　學生急辦簽證：返去會立即沖涼

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-22 13:25

美國駐港澳總領事館及中環滙豐總行早前分別有員工確診新冠肺炎，上周皆被納入強制檢測大廈，兩個場所都關閉多日，今日（22日）正式重開提供服務。 記者今早分別到領事館及滙豐總行視察，發現有被取消簽證預約的留學生來辦理學生簽證，稱「有少少擔心」領事館疫情，回家後會立刻洗澡。也有到滙豐總行入票的市民認為上周總行關閉對他們沒有影響，稱「總行唔開咪去分行囉」。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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留學生上周預約被取消今日趕辦簽證 拒打疫苗：唔想攞條命去試

美國駐港澳總領事館2名職員於本月16日確診新冠肺炎，總領事館日前公布，所有員工的檢測結果均為陰性，而公眾設施亦已按照衞生防護中心和美國疾病預防控制中心要求進行徹底消毒和清潔。經與衞生防護中心協商後，總領事館今日重新開放，公共服務簽證申請等亦會恢復。

美國駐港澳總領事館早前有職員確診新冠肺炎，上周被納入強制檢測大廈，今日重開。（黃穎津攝）

就讀中四的陳同學下個月將到美國「EF International Language Schools」留學，本已預約上周五（19日）到總領事館辦理學生簽證，惟他於周五前收到總領事館發出的電郵，稱「因新冠疫情及社交距離措施，將取消3月16至19日期間的預約」。陳同學表示：「係有少少麻煩，本身係諗住上個禮拜搞掂晒所有野。」

幸他本身有預留足夠時間處理留學手續，故亦未有造成太大問題。惟陳同學亦坦言，對總領事館爆疫情感到擔心，稱：「唔肯定係咪真係乾淨，但都見到工作人員有戴手套先放心少少，返去後會即刻沖涼。」又笑言：「趕住要簽，都冇計。咁無得唔整㗎嘛，錢都比晒。」

本港疫苗接種計劃日前宣布將16歲以上海外留學生等群組列為優先接種人群，陳同學今年將滿16歲，但他表示即便自己符合資格，目前亦沒有計劃接種疫苗。陳同學批評政府就疫苗相關方面「講嘢一舊舊，講啲唔講啲」，稱：「可以唔打就唔打，又多副作用，唔知打完會點，2隻疫苗都驚，唔想攞條命去試，好驚㗎！」

中環滙豐總行早前有職員確診新冠肺炎，上周被納入強制檢測大廈，今日重開。（黃穎津攝）

滙豐今重開 員工需檢測呈陰性才可進入

位於中環的滙豐總行大樓同樣於今日重開。記者早上到場視察，發現有數名工作人員正清潔外牆及銅獅子雕像。銀行門口亦貼有告示，指員工檢測結果須為陰性才可進入大樓。

到滙豐入票的王小姐表示，上周總行關閉對她及公司皆沒有影響，稱：「總行唔開咪去分行囉！」到總行送文件的黃先生則指，即便大樓曾出現確診個案，他也不太擔心，認為大樓經數日關閉後，已徹底消毒。同樣送文件的林先生亦稱：「要做嘢，唔擔心得咁多！」

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