林鄭月娥：美領館兩職員確診無特別待遇　其中一名女兒今早確診

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-16 12:24

美國駐港澳總領事館昨日（15日）證實，有兩名職員對新冠病毒呈陽性，領事館需要關閉徹底消毒。據衞生防護中心指，兩人為夫婦關係。領事館稱，該兩名職員毋須跟公眾接觸，又留意到不少在港的美國人，關注港府的隔離政策，特別是隔離時可能要跟子女分離。 特首林鄭月娥今日（16日）出席行政會議前見記者時表示，政府防疫政策會公平對待任何人士，目前該兩名確診職員已入院接受隔離。她透露，最新消息指其中一名職員的年幼女兒已經確診。

酌情容許幼童毋須入住隔離營一向存在



林鄭表示，在如今抗疫的重要時刻，政府防疫措施一定會依法處理，每個人是平等的，不論其種族、身份、背景、貧富，不會因他們是領事館人員而作出例外的待遇。她又指，該兩個確診個案都是通過強檢找到，兩人暫未有病徵，相關人士昨晚已獲安排入院接受隔離；密切接觸者如未有病徵，也將會被送到檢疫中心。

至於有人關注到相關職員的子女安排，林鄭指政府一向會酌情處理，如果密切接觸者是幼童，會容許該幼童跟著前往醫院，而非直接將其送到檢疫中心，這是出於家庭因素的特別安排，特區政府沒有任何政策會強制分開父母和子女。她提到，相關染病的領事館人員有兩名女兒，據今早最新收到的消息，有其中一名孩子已確診感染。

林鄭指，現行措施下工作場所只要有一個確診個案，該場所都須強檢，美領也不例外，而目前相關人員都已接受檢測，衞生防護中心會繼續密切追蹤病人到過的地點。她又指，很高興見到美領發表聲明，表示會配合和支持特區政府的防疫工作，現時美領已暫時關閉，政府會繼續和他們合作抗疫。