新增18宗確診2宗源頭不明包括美領事人員　何文田警察宿舍4人確診

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-16 15:23

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，新增18宗確診個案，至今本港個案累計11,330宗。新增個案當中5宗為輸入個案。2宗為源頭不明的本地個案，包括一名美國駐香港總領事館人員，及一名資訊科技工程師。其餘11宗與本地個案有流行病學關連，包括警方公布的刑事部38歲男督察，他住何文田督察級警察宿舍C座，同住址另有3宗確診。另外，今日有超過10宗初步確診個案。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

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第一宗源頭不明個案涉及一名41歲女病人（個案#11319），沒有病徵，於3月15日根據舊山頂道指明「受限區域」宣告接受檢測，同日確診。病人為一名美國駐香港總領事館人員，最後上班日期為3月12日。

第二宗源頭不明個案涉及一名38歲男病人（個案#11323），住銅鑼灣大坑道16號，於3月10日出現流鼻水病徵，3月14日遞交樣本，其後確診。病人為一名資訊科技工程師，最後上班日期為3月15日。

警方公布的刑事部38歲男督察，他住何文田督察級警察宿舍C座，同一住址另有3宗確診，包括兩名女童分別10歲、11歲，及一名41歲，四人都無病徵。（Google地圖截圖）

38歲男督察確診與同住家人確診

另外，有11宗屬有關連個案，包括警方公布的刑事部38歲男督察(#11325)，他住何文田督察級警察宿舍C座，同一住址另有3宗確診，包括兩名女童分別10歲、11歲，及一名41歲，四人都無病徵。

據警方早前公布，確診男警家人早前疑曾接觸確診個案，因此檢測，他最後上班日為3月12日，工作期間有佩戴口罩，沒有與公眾接觸。

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