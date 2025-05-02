督察否認危駕致人受傷受審　片段顯示開車講電話　埋怨工作

1名督察涉去年8月在下班時駕駛私家車，離開沙田警署。當他的座駕沿沙田圍路往馬鞍山方向行駛時，疑在沙田圍路及沙田路交界衝紅燈，與另一輛私家車相撞，令對方車上的乘客受傷。男警否認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（2日）於沙田裁判法院開審。庭上播放當日的行車紀錄儀片段，被告的私家車從沙田警署駛出，沿途有接聽電話，對話內容圍繞被告以粗言穢語埋怨工作。控方另傳召被撞車輛的司機許煥作供，許憶述，被撞時衝擊力頗大，令他感覺暈眩。裁判官施祖堯聽取控方舉證後，裁定案件表面證供成立，辯方表示，被告將出庭自辯。



被告王昶然（28歲，警務督察），被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱 N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳國文身體受嚴重傷害。被告聽取控罪後否認控罪，但承認不小心駕駛罪。

承認事實指出，當日涉案的私家車沿沙田圍路（上水方向）左線，在綠燈下右轉駛入沙田路方向，與被告駕駛的私家車發生碰撞，雙方再就事件報警。其後當警方調查時，被告稱他當時由沙田圍路直行駛到意外地點，因為看錯道路前的一個交通燈號，以為該路口允許直行，於是繼續直行，雖然他立刻剎車，但仍是撞到了另一輛車。

被告王昶然、(陳蓉攝)

庭上播放行車紀錄儀片段 顯示被告駕駛時沿途有接聽電話

庭上播放當日的行車紀錄儀片段，被告的私家車從沙田警署駛出，沿途有接聽電話，對話內容圍繞被告以粗言穢語埋怨工作，其後撞到另一輛私家車，片段隨即被截斷。辯方指出，被告在事發時已掛斷電話，裁判官施祖堯質疑，被告與另一方的通話並非以「bye bye」結束，而是「喂喂喂，然後cut線。」

控方另傳召被撞車輛的司機許煥作供，許憶述，事發時正等待轉燈，他以正常速度，即約時速10-15公里行車，突然感到車身被撞擊。

事主指其車輛被撞後 他感覺暈眩

辯方代表大律師傅昶生問許，被告在撞到其車輛後，並沒有再向前衝。許憶述指不清楚被撞後的事，其後他再補充：「（被撞後）個頭都暈晒架，畀佢咁樣撞，衝擊力都幾大架。」許續指出，被撞後車身歪掉。

辯方質疑，許當時的起步車速並非如他所說是時速10-15公里，而是40-45公里。許稱不知道，因為其車輛剛轉彎後，就已經被被告駕駛的車撞到。

案件編號：STCC 370/2025