去年8月沙田兩私家車相撞釀3傷 28歲休班警被控危駕 周五提堂
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方於去年8月3日下午接獲報案，指一輛由一名28歲男子駕駛的私家車，沿沙田圍路往馬鞍山方向行駛，當駛至沙田圍路及沙田路交界時，懷疑與另一輛私家車相撞。車禍中，一名36歲男司機及其車上32和42歲的男乘客受傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理。
警方今日（23日）表示，該名28歲男司機為休班警員。案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進，經進一步調查及諮詢法律意見後，該名28歲男子涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，被落案起訴一項「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪，將於明日（24日）上午在沙田裁判法院提堂。消息稱，該名休班警隸屬馬鞍山警區。
據悉，該名被捕男子為一名休班警務人員。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。
《試當真》滕毅康涉再於超市偷$60食物 去年盜竊罪成曾稱極後悔立法會大樓發生盜竊案 議員陸瀚民助理茶水間遺iPhone 14被偷走麥當勞CCTV直擊男子盜竊 失物放收銀台被偷 物主揭公仔意義重大半山豪宅女戶主失7個共值$30萬手袋 警列盜竊調查內地婦稱覺裕民坊熊貓公仔得意 拿給兒子當玩具 認盜竊罰500元黃埔AEON一日兩宗盜竊案 男子偷$1500牛扒榴槤冰鮮雞斷正