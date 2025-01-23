去年8月沙田兩私家車相撞釀3傷　28歲休班警被控危駕　周五提堂

警方於去年8月3日下午接獲報案，指一輛由一名28歲男子駕駛的私家車，沿沙田圍路往馬鞍山方向行駛，當駛至沙田圍路及沙田路交界時，懷疑與另一輛私家車相撞。車禍中，一名36歲男司機及其車上32和42歲的男乘客受傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理。



警方今日（23日）表示，該名28歲男司機為休班警員。案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進，經進一步調查及諮詢法律意見後，該名28歲男子涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，被落案起訴一項「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪，將於明日（24日）上午在沙田裁判法院提堂。消息稱，該名休班警隸屬馬鞍山警區。



案件將於明日（24日）上午在沙田裁判法院提堂。（資料圖片/翁鈺輝攝）

據悉，該名被捕男子為一名休班警務人員。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。