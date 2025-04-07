休班警涉酒後駕駛電單車 被控酒駕押後5.26再訊 保釋增至5千元
撰文：陳曉欣
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休班男警涉去年在元朗駕駛電單車時失控翻側，酒精測試顯示他涉酒後駕駛。男警被控1項在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車罪，案件今（7日）於粉嶺法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官陳炳宙應辯方申請，押後至5月26日再訊，待索取文件及給予法律意見。陳官另就原有500元的保釋金提高至5000元，期間不得離港。
被告繆益倫（34歲，沒報稱職業）。他被控1項在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車罪，指他於2024年10月11日，在香港新界元朗元朗公路近里程47.1（A）在道路上駕駛一輛電單車，100毫升血液中有97毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度。
案件編號：FLCC 642/2025
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