私家幼兒疫苗副作用少？醫生稱功效等同政府針　籲按需要才補針

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日傳出結業疑雲，突然刪除社交平台專頁，今日有分店未有營業，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失，每個套餐收費由數千元至過萬元不等。



目前政府向本地嬰兒免費注射多款疫苗，部份家長仍轉投私營醫療機構的疫苗套餐。香港醫學會會長鄭志文表示，政府免費疫苗提供的功效及副作用大致相同，惟私營醫療機構提供的服務相對全面，包括更齊全的疫苗、更方便的預約系統、家長可選擇負責打針的醫生等。他呼籲家長切勿預繳式付款︰「每次去打針先畀錢就冇損失。」



家庭醫生林永和指，政府免費疫苗不包括鱗狀病毒、乙型流感嗜血桿菌，建議家長避免浪費金錢，可先免費接種疫苗，再自行按需要補針。「如果政府有嘅，我就叫佢（家長）自己唔好嘥錢，你去政府度打。」



目前所有在香港出生的嬰兒，可免費在母嬰健康院接種多款疫苗。（衛生圖網頁圖片）

仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台專頁，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失。（黃浩謙攝）

根據衞生署香港兒童免疫接種計劃的資料，目前所有在香港出生的嬰兒，可免費在母嬰健康院接種多款疫苗，包括卡介苗；白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗（即四合一疫苗）；乙型肝炎疫苗；肺炎球菌疫苗；水痘疫苗等。

香港嬰兒從出生至第12個月需要注種12次疫苗

若按計劃時間表計算，嬰兒從出生至第12個月，合共需要接種12次疫苗。其中四合一疫苗分別在第2個月、第4個月及第6個月，都需要接種一次。

仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台專頁，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失。（黃浩謙攝）

私營醫療機構預約系統更方便 家長可自行選擇打針醫生

既然政府已提供免費疫苗服務，為何家長寧願轉往私家醫療機構？香港醫學會會長鄭志文解釋，相對於公營醫療服務，私營醫療的預約系統或更方便，等待時間更短，家長可自行選擇注射疫苗的醫生。不過公私營醫療機構提供的疫苗款式大致相同，功效及副作用等也沒有分別，主要差異在於服務上。

用咗私家服務嘅人唔會再去政府母嬰健康院度打，等如我有病點解唔去醫管局度睇，要搵私家醫生睇？ 香港醫學會會長鄭志文

香港醫學會會長鄭志文呼籲家長切勿預繳式付款。（資料圖片／梁鵬威攝）

私營打六合一疫苗 「嬰兒可以拮少一兩下」

鄭志文提到，政府免費疫苗不包括乙型流感嗜血桿菌（Hib），若家長希望嬰兒得到更全面的保障，則需額外在私營醫療機構接種，變相增加打針次數，因此吸引他們願意轉向為嬰兒接種六合一疫苗。「貴嘅私家可能係儲埋晒一針裡面，個嬰兒可以拮少一兩下。」

政府免費疫苗功效相同 籲家長切勿預繳︰每次去打針先畀錢就冇損失

惟仁滙醫療集團的宣傳單張，聲稱其疫苗套餐的副作用較低。鄭志文強調，政府免費疫苗提供的功效相同，並呼籲家長切勿預繳式付款，「每次去打針先畀錢就冇損失。」

家庭醫生林永和︰「如果政府有嘅，我就叫佢自己唔好嘥錢，你去政府度打。」（資料圖片）

料家長對政府機構信任度較低 家庭醫生︰有個錯覺係求其打針

家庭醫生林永和表示，私營醫療機構除了提供疫苗注射服務外，同時會為嬰兒量高及磅重，醫生會主動了解餵奶及排便等成長情況，因此部份家長對私營醫療機構的信任度更高。「政府就係要排隊、要等，啲人有個錯覺係求其打針，或者打得痛啲，所以有啲家長經濟許可就會咁做。」

林永和指，政府根據醫學指引揀選必須注射的疫苗，但不包括鱗狀病毒、乙型流感嗜血桿菌、ACWY型腦膜炎、B型腦膜炎及甲型肝炎等。他建議家長可考慮增強鱗狀病毒及乙型流感嗜血桿菌的保護。

仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台專頁，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失。（黃浩謙攝）

盡量到母嬰健康院接種疫苗「唔好嘥錢」 按需要再補針

有鑑於公營及私營醫療機構提供的疫苗，在功效上大致相同，林永和建議家長避免浪費金錢，盡量到母嬰健康院接種疫苗，再自行按需要補針，「所以我自己啲病人呢，如果政府有嘅，我就叫佢自己唔好嘥錢，你去政府度打。」

若以乙型流感嗜血桿菌疫苗為例，由於嬰兒在出生12個月後只需注射一劑，12個月前則要接種多針。林永和指，考慮到該病菌在香港不算流行，家長可視乎經濟狀況，考慮是否放棄前期的保護，他強調不會建議推出疫苗套餐，傾向與家長討論合適的方案。