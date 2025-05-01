仁滙醫務專攻嬰幼兒疫苗　BB展吸客　準媽媽懷孕3個月預繳$1.7萬

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台賬號停用，職員沒有回覆顧客查詢。逾千名顧客擔心無法接種餘下疫苗，要求仁滙退款，有多人稱已向警方、海關及消委會報案。《香港01》已向仁滙查詢，正候回覆。



仁滙醫務集團控股有限公司2015年成立，全港有8間醫療中心，聲稱已服務過萬名市民。集團過去多次在嬰兒展銷會推廣，疫苗計劃由3,288元至12,280元，其中最貴的計劃標榜毋須再到母嬰健康院接種，減少接種6針及減少副作用風險。有準媽媽懷孕3個月時，在今年2月已向仁滙支付1.7萬元，預購逾萬元疫苗計劃約15針，預計嬰兒首針今年10月才接種。



仁滙醫務集團近年活躍參加嬰兒展銷會。（仁滙醫務集團網站圖片）

有客戶表示，以往接種後仁滙中心會向家長提供針盒。(謝小姐提供)

有家長表示，子女在仁滙尚有幾劑疫苗未接種，擔心要為子女尋找其他診所接手。圖為疫苗接種針卡。（受訪者提供）

數月前借貸 以董事人壽保險利益抵押

仁滙醫務集團控股有限公司（Alliance Medical Group Holdings Limited）2015年成立，稱在全港有8間醫療中心，包括兒科診所、疫苗注射、身體檢查、過敏測試等，至今服務超過10萬人。

公司董事為朱靄風，公司股東為一間英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司。仁滙醫務今年2月向滙豐銀行借貸，並以朱靄風人壽保險利益作為抵押。仁滙同時有以沙田、銅鑼灣、旺角等不同地區分店為名註冊的公司。

5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）

仁滙專攻健康院沒提供的嬰幼兒疫苗

根據衞生署資料，初生至18個月嬰幼兒，可於母嬰健康院接種逾10劑疫苗，預防乙型肝炎、白喉、破傷風、麻疹等。家長可以尋求個別私家醫生，協助接種其他疫苗。

仁滙正正提供多款母嬰健康院未有提供的嬰幼兒疫苗，包括日本腦炎疫苗、輪狀病毒疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗等，亦有提供32至36周懷孕婦女接種的呼吸道合胞病毒疫苗。

仁滙提供接種「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」，母嬰健康院並沒有提供。(林太太提供圖片)

疫苗計劃$3,288至$12,280 部份標榜打少6針

仁滙去年8月參加在會展舉行的「荷花BB展」，以及今年2月的「BB春季購物節」。以2月的購物節為例，最便宜的疫苗計劃為3,288元，提供6針及最多3劑口服疫苗，涵蓋乙型流感嗜血桿菌疫苗、口服輪狀病毒疫苗、甲型肝炎疫苗等，由嬰兒2個月大接種至18個月大。

最貴的計劃索價12,280元，包括9款疫苗，標榜毋須再到母嬰健康院接種，減少接種6針，並減少副作用風險。

黃小姐今年2月懷孕約3個月時，付1.7萬元購買仁滙疫苗接種計劃。（黃小姐提供）

打針加錢換BB車 有人懷孕僅3個月已付款

有顧客向《香港01》表示，去年8月及今年2月到訪展銷會，看到仁滙的攤位規模龐大，加上朋友介紹，故決定光顧。其中現時懷孕6個半月的黃小姐，今年2月當胎兒僅3個月大，便向仁滙預支1.7萬元。其中一針為黃小姐懷孕8個月時接種，即6月底，另外有最多14針為嬰兒接種，預計首次接種日為今年10月。

部份顧客又指，仁滙職員在展銷會表示附加3,000元，便能換領原價約4,400元的嬰兒車，吸引不少家長心動付款。

顧客附加3,000元，便能換領原價約4,400元的嬰兒車。（受訪者提供）

家長顧客指護士昨起沒回應查詢 有人稱已報警及海關

其中家長周先生去年8月為當時一個月大的兒子，以10,620元向仁滙購買「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」，包含其他疫苗共10劑，目前僅打了5劑。他表示，仁滙設有WhatsApp群組，有護士每日解答家長疑問，不過自昨日起沒有再回覆查詢。他曾致電仁滙查詢，但全部轉至留言信箱。他已經報警和報海關，並向消委會投訴。

至於餘下5針，周先生估計涉款約5,000元，由於距離下一次接種尚有數月，仍有時間尋找新的診所接手。他希望仁滙儘快向受影響顧客交代，方便家長為子女部署。

周先生在去年8月為男嬰購買「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」。（受訪者提供）

有家長早前向仁滙購買「輪狀病毒疫苗Rotarix（2劑）」接種計劃。(林太太提供圖片)

女嬰原訂周六再打針 家長憂難找診所接手

張先生今年2月為剛出生一個月的女嬰購買4,700元「減針保護疫苗計劃」，共需接種4針注射疫苗，以及最多3劑的口服疫苗。目前男嬰已接種注射和口服疫苗各1劑，原本預約星期六（5月3日）接種2劑。他和太太留意到有關消息後，嘗試向仁滙查詢但未有回應，他會考慮報警及報海關等。

張先生擔心難以為女兒找到其他診所接手：「打開咗個頭，唔知係咪要打返同一個牌子嘅疫苗。

5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）