打兒童疫苗醫療集團突未能聯絡上　消委會促公司交代　釋顧客疑慮

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】2015年成立的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group），其位於觀塘的辦公室門外水牌拆卸，近日社交平台賬號停用，查詢電話及WhatsApp、WeChat等通訊群組無人回應。有逾千名家長早前向仁滙購買疫苗接種計劃，擔心無法接種餘下疫苗，要求仁滙退款，有多人稱已向警方、海關及消委會報案。《香港01》已向仁滙查詢，正候回覆。



消委會對事件深表關注，正密切留意事態發展，並促請商戶盡快交待業務情況是否已經結業，以及後續安排，以釋消費者疑慮。海關表示，在處理懷疑涉及違反《商品說明條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關因素，而每一宗案件的情況皆有其獨特性，不能一概而論。



5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）

有家長稱花逾1.7萬買疫苗接種計劃

有仁滙顧客昨日（4月30日）發現社交平台官方facebook、instagram等賬號已消失，記者今日（5月1日）致電其官方查詢電話亦無人接聽。有顧客開設WhatsApp通訊群組，至今有過千名成員。大部份人反映花過萬元向仁滙購買疫苗接種計劃，更有人花逾1.7萬元。

有家長向《香港01》表示，花逾萬元向仁滙購買疫苗計劃，指目前尚欠5針疫苗未接種，涉款達5,000元，冀仁滙盡快解釋事件，方便家長為小朋友尋找其他診所接種疫苗。亦有家長預約明日（2日）再帶女兒到中心接種，擔心短時間內難以找到其他診所接手。

有家長表示，子女在仁滙尚有幾劑疫苗未接種，擔心要為子女尋找其他診所接手。圖為疫苗接種針卡。（受訪者提供）

記者到訪仁滙於觀塘駿業街的專科及物理治療中心，仍見掛有水牌，門外列出提供物理治療、X光、磁力共振掃描、驗身等服務。由於今天是公眾假期，診所並沒有開門。大廈保安透露，中心前日有營業，昨日沒有，曾經有人到場查看情況。

5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（黃浩謙攝）

消委會深表關注 促公司交代否已經結業及後續安排

消委會回覆查詢稱，對事件深表關注，正密切留意事態發展，並促請商戶盡快交代業務情況是否已經結業，以及後續安排，以釋消費者疑慮。

衞生署則指，該機構現時並非《私營醫療機構條例》下的持牌處所。署方表示，從公共衞生角度出發，根據本地的流行病學情況和最新的科研證據就不同群組使用的疫苗作出建議，政府參考科學委員會的建議，為初生嬰兒至小學六年級的學生提供不同種類的疫苗及加強劑，以預防12種傳染病。

衞生署轄下的母嬰健康院為初生至五歲的嬰幼兒童提供免疫接種服務；另外，衞生防護中心轄下的學童免疫注射小組會根據衞生署的「香港兒童免疫接種計劃」為全港的小一學童、小五女童以及小六學童提供免疫接種服務。

有顧客4月30日到仁滙的觀塘辦公室欲領取嬰兒車，發現門外水牌已經拆除，亦沒有人辦公，5月1日公眾假期亦無開門。（洪芷菁攝）

海關：如市民對個別醫護人員提出投訴 需向相關管理局提出

海關表示，在處理懷疑涉及違反《商品說明條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關因素，每一宗案件的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

海關表示，如提供服務人士的姓名獲列入在根據《醫生註冊條例》註冊為專業人士，其專業行為由相關醫護專業的法定管理局及委員會規管。如市民欲對個別醫護人員提出投訴，可向相關管理局及委員會提出，管理局及委員會將獨立處理。

海關續指，該等人士乃屬《商品說明條例》所表列的獲豁免人士，當該等人士是根據此附表列示的條例註冊或規管的身分行事時，公平營商條文並不適用，因該獲豁免人士的營業行為已受該等相關條例下的專業團體規管。

有顧客4月30日到仁滙的觀塘辦公室欲領取嬰兒車，發現門外水牌已經拆除，亦沒有人辦公，5月1日公眾假期亦無開門。（洪芷菁攝）

仁滙於觀塘駿業街的仁滙醫務專科及物理治療中心，5月1日公眾假期亦無開門。（洪芷菁攝）

仁滙位於尖沙咀的中心在5月1日勞動節沒有開門，5月1日公眾假期亦無開門。(謝小姐提供圖片)