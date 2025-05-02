稅務易｜7月推新網站優化電子報稅　手機App准以生物識別驗證登入

稅務局今日（2日）提到7月將在「香港政府一站通」網站內的「稅務易」服務下推出3個互連網站，包括個人稅務網站、商業稅務網站和稅務代表網站，令個人、法團及稅務代表也有專屬的網站處理稅務事宜。



稅務局今日（2日）開記招，提到7月將在「香港政府一站通」網站內的「稅務易」服務下推出3個互連網站。（黃浩謙攝）

稅務局今日（2日）開記招，提到7月將在「香港政府一站通」網站內的「稅務易」服務下推出3個互連網站。（黃浩謙攝）

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個人稅務網站

目前經「税務易」提供的所有個人税務服務，將在7月遷移至一個全新設計且具備提升功能的新網站「個人稅務網站」。網站同時推出流動裝置應用程式，容許納税人以生物識別驗證登入使用服務。納税人可透過信息匣跟進與税務局的電子通訊及於接獲新訊息時收取推送通知。

商業稅務網站

「商業稅務網站」是一個新電子平台，讓公司以電子方式處理與税務和商業相關事宜，例如網上報税、查看以電子方式提交的報税表和已發出的評税通知書、要求修訂評稅，並就其他與税務相關事宜與税務局溝通。公司亦可在此網站提交電子僱主報税表，處理與印花税、居民身分證明書和商業登記有關事宜。

稅務代表網站

「稅務代表網站」是一個新電子平台，讓服務代理人為其客戶（個人和企業）以電子方式查聞及管理稅務相關事宜。平台亦會提供網上申請整批延期提交報税表服務。税務局計劃在2026年4月起全面推行網上申請整批延期提交報稅表，因此建議税務代表今年以電子方式提交整批延期申請或通知，以盡早熱習有關服務。