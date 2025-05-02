報稅2025｜今發266萬份個人報稅表　6.2前遞交稅務局籲網上報稅

一年一度「綠色炸彈」又來了！稅務局局長陳施維今日（2日）公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。陳施維鼓勵納稅人使用網上報稅，形容既安全又環保，系統會為納稅人預先填妥部分資料如入息款額等，並會估計納稅人應繳的薪俸稅稅款；網上填寫限期會延長一個月。



稅務局局長陳施維今日公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。（黃浩謙攝）

發出約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表

稅務局局長陳施維今日公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。電子報稅納稅人可即時上網查閱，其他納稅人則會在一至兩日內收到報稅表。

稅務局局長陳施維（中）今日（2日）公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。（洪戩昊攝）

一般人士須在一個月之內填妥及遞交個人報稅表

陳表示，一般人士須在一個月之內、即6月2日或之前要填妥及遞交個人報稅表，經營獨支業務人士則須於8月2日或之前填妥；網上填寫限期會延長一個月。他提醒納稅人填妥報稅表後簽名，並支付足夠郵費。稅務局會延長電話查詢熱線時間。

他鼓勵納稅人使用網上報稅，既安全又環保，系統會為納稅人預先填妥部分資料如入息款額等，並會估計納稅人應繳的薪俸稅稅款，提交報稅表後，納稅人可隨時檢視報稅表及估計薪俸稅報稅表。納稅人可透過稅務易服務更新個人資料等。

稅務局5月2日舉行記者會，介紹填報二○二四至二五課稅年度報稅表事宜、將於「稅務易」下推出的新稅務網站。（資料圖片）

今年薪俸稅寬減上限為1500元

今年財政預算案提出寬減2024/25年薪俸稅、個人入息課稅、利得稅8%稅款，上限為1500元，納稅人毋須作出申報，有關寬減將會在評稅自動反映。2024/25年度開始實施標準稅率兩級制，首500萬入息繼續以將以15%稅率計算，超過500萬入息將以16%稅率計算。居所貸款利息和住宅租金扣除限額方面，如果納稅人符合特定條件，與新增子女在香港同住至少6個月等，其扣除上限將由10萬元新增至12萬元。輔助生育開支扣除方面，納稅人及其配偶每年最多可扣除開支總額為10萬元。