稅局發266萬份報稅表　「受惠」輸入人才　納稅人口連續兩年增加

一年一度「綠色炸彈」又來了！稅務局局長陳施維今日（2日）公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。個人報稅表比上一年度多22萬份，納稅人口連續第二年增加。陳施維解釋，其中一個原因是多項輸入人才計劃下，須報稅人士增加。



另外，2024/25年度稅務局整體稅收約3745億元，按年增加約325億元，增幅為10%；其中利得稅收入為1777億元，較去年增加72億元，增幅為4%；薪俸稅收入為889億元，較去年增加90億元，增幅為11%；印花稅稅收為639億元，較去年增加148億元，增幅達30%



稅務局局長陳施維（中）今日（2日）公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。（洪戩昊攝）

稅務局指，2024/25年度稅務局整體稅收約3745億元，較去年增加約325億元，增幅為10%；其中利得稅收入為1777億元，較去年增加72億元，增幅為4%；薪俸稅收入為889億元，較去年增加90億元，增幅為11%；印花稅稅收為639億元，較去年增加148億元，增幅達30%。

納稅人口按年升約9% 個人入息有增長令須報稅範圍人士增

稅務局今日發出約266萬份個人報稅表，比上一年度多約9%、22萬份，納稅人口連續第二年增加。被問到報稅人口增加的原因，陳施維指，其中一個原因是輸入人才計劃下，多了人士需要報稅；此外，個人入息有所增長，亦令須報稅範圍人士增加。

稅務局局長陳施維今日（2日）公布向納稅人發出266萬份個別人士報稅表，包括約79萬份電子報稅表及約187萬份紙本報稅表。（洪戩昊攝）