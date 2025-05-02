浪茄灣滑翔傘2023年事故　調查指62歲死者疑遇逆風　迫降海面遇溺

西貢浪茄灣於2023年2月15日曾發生一宗滑翔傘死亡事故。民航意外調查機構今日（2日）公布調查結果，調查小組估計當時滑翔傘遭遇逆風，死者未能按計劃抵達沙灘，被迫在海面緊急降落，從而不幸遇溺。



小組提出三項安全建議，包括提醒飛行員須熟練掌握緊急降落水面、穿戴提供浮力的自動充氣救生衣、出發前須制定合適的飛行計劃。據早前了解，該名杜姓死者62歲，從事遊艇買賣生意，有一至兩年滑翔傘經驗。



西貢浪茄灣於2023年2月15日曾發生一宗滑翔傘死亡事故。（資料圖片／顏銘輝攝）

西貢浪茄一名中年男子玩滑翔傘時墮海，懷疑遇溺，現場人士將他救起並協助急救。稍後直升機到場，將事主送到東區醫院搶救。（翁鈺輝攝）

2023年2月15日在西貢浪茄灣發生一宗死亡事故，涉及一架PHI Fantasia 22滑翔傘。民航意外調查機構指，當日下午1時45分，死者從浪茄標尖角的滑翔傘起飛點起飛，計劃在浪茄灣沙灘降落。

死者生前在距離沙灘約60米的海面降落

直至下午1時50分，飛行員未能如期抵達沙灘，被發現在距離沙灘約60米的海面降落，並遭滑翔傘的傘繩纏繞。飛行員獲救後，由政府飛行服務隊直升機送往醫院救治，其後證實不治。

西貢浪茄灣於2023年2月15日曾發生一宗滑翔傘死亡事故。（資料圖片／顏銘輝攝）

料滑翔傘遭遇逆風 被迫在海面緊急降落不幸遇溺

調查報告認為，由於滑翔傘遭遇逆風，死者未能按計劃抵達沙灘，被迫在海面緊急降落，從而不幸遇溺。

西貢浪茄一名中年男子玩滑翔傘時墮海，懷疑遇溺，現場人士將他救起並協助急救。稍後直升機到場，將事主送到東區醫院搶救。（翁鈺輝攝）

提出三項安全建議 籲飛行員穿戴自動充氣救生衣

調查小組已向中國香港滑翔傘協會和國際滑翔傘協會提出三項安全建議︰

1. 提醒香港所有計劃飛越水面的滑翔傘飛行員，須熟練掌握緊急降落水面時的處理程序；



2. 建議飛行員穿戴能夠提供大浮力的自動充氣救生衣；



3. 提醒飛行員管理風險，制定合適的飛行計劃，充分預估飛行過程中可能出現的各種變化。



家屬到醫院認屍，神情哀傷。（資料圖片）

調查按國際民用航空組織的國際標準進行

調查由專業的意外調查小組，嚴格按照國際民用航空組織的國際標準進行。民航意外調查機構已就報告充分諮詢所有相關人士，發言人表示調查的目的為找出意外發生的經過和成因，避免同類事件再次發生。